Исследование Би-би-си показало рост доверия к RT - РИА Новости, 11.02.2026
18:51 11.02.2026
Исследование Би-би-си показало рост доверия к RT
Исследование Би-би-си показало рост доверия к RT
Исследование Би-би-си показало рост доверия к RT

Исследование Би-би-си показало рост доверия аудитории к контенту телеканала RT

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Исследование британской вещательной корпорации Би-би-си показало рост доверия аудитории к контенту телеканала RT, отметила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Данные из исследования Би-би-си Симоньян указала в своем канале в Telegram.
«
"Согласно исследованию самой Би-би-си, уровень доверия к ее контенту за последние четыре года остался в целом неизменным. В то же время доверие к российскому телеканалу Russia Today (RT) выросло с 59% до 71%", - привела Симоньян цитату.
Видео RT собрали более 40 миллиардов просмотров в соцсетях за 2025 год
16 января, 20:13
 
