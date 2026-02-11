Большинство россиян интересуется искусством, показал опрос

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Большинство россиян (75%) интересовались в той или иной мере информацией об искусстве за последний год, и лишь четверть (25%) заявили об обратном, следует из результатов опроса Большинство россиян (75%) интересовались в той или иной мере информацией об искусстве за последний год, и лишь четверть (25%) заявили об обратном, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ

При этом 32% респондентов отметили, что их интерес к музеям, галереям и выставкам за последние два-три года остался высоким, еще 19% заявили о возросшем интересе. В то же время интересоваться темой искусства чаще стали представители молодого поколения - 38% среди тех, кому от 18 до 24 лет.

Согласно результатам опроса, художественные музеи посещали за последний год 22% граждан РФ , 19% ходили на выставки, а 11% - в галереи современного искусства. Также восемь из десяти опрошенных (81%), вспоминая свой первый визит в музей, заявили, что у них остались только хорошие воспоминания о событии.

В то же время россияне в основном посещают выставки и музеи, чтобы получить новые знания (41%) и позитивные эмоции (25%), познакомить с искусством своего ребенка (25%), отдохнуть, отвлечься от дел (17%) и провести время с близкими (17%). Главным барьером посещения выставок россияне называли нехватку свободного времени (44%), неудобное расположение места (32%) и высокую цену на билет (22%).

Кроме того, опрошенные отмечали, что у них появляется желание посетить выставку или зайти в музей, если там есть интерактивный формат, например, возможность потрогать экспонаты или послушать ароматы (41%), возможность заказать экскурсию (22%) и открытые лекции по теме выставки (20%).