Большинство россиян интересуется искусством, показал опрос - РИА Новости, 11.02.2026
11:41 11.02.2026
Большинство россиян интересуется искусством, показал опрос
Большинство россиян интересуется искусством, показал опрос

ВЦИОМ: 75% россиян интересовались искусством за последний год

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКартина Константина Коровина "Пейзаж с лодкой" (1917 год) на выставке
Картина Константина Коровина "Пейзаж с лодкой" (1917 год) на выставке. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Большинство россиян (75%) интересовались в той или иной мере информацией об искусстве за последний год, и лишь четверть (25%) заявили об обратном, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
При этом 32% респондентов отметили, что их интерес к музеям, галереям и выставкам за последние два-три года остался высоким, еще 19% заявили о возросшем интересе. В то же время интересоваться темой искусства чаще стали представители молодого поколения - 38% среди тех, кому от 18 до 24 лет.
Согласно результатам опроса, художественные музеи посещали за последний год 22% граждан РФ, 19% ходили на выставки, а 11% - в галереи современного искусства. Также восемь из десяти опрошенных (81%), вспоминая свой первый визит в музей, заявили, что у них остались только хорошие воспоминания о событии.
В то же время россияне в основном посещают выставки и музеи, чтобы получить новые знания (41%) и позитивные эмоции (25%), познакомить с искусством своего ребенка (25%), отдохнуть, отвлечься от дел (17%) и провести время с близкими (17%). Главным барьером посещения выставок россияне называли нехватку свободного времени (44%), неудобное расположение места (32%) и высокую цену на билет (22%).
Кроме того, опрошенные отмечали, что у них появляется желание посетить выставку или зайти в музей, если там есть интерактивный формат, например, возможность потрогать экспонаты или послушать ароматы (41%), возможность заказать экскурсию (22%) и открытые лекции по теме выставки (20%).
Всероссийский телефонный опрос проведен 20 декабря 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса -телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
