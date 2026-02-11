Рейтинг@Mail.ru
США отказались от военного сценария в отношении Ирана, считает Лариджани - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 11.02.2026 (обновлено: 19:26 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/iran-2073751644.html
США отказались от военного сценария в отношении Ирана, считает Лариджани
США отказались от военного сценария в отношении Ирана, считает Лариджани - РИА Новости, 11.02.2026
США отказались от военного сценария в отношении Ирана, считает Лариджани
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани полагает, что Вашингтон пришел к необходимости отказаться от военного сценария в... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T19:22:00+03:00
2026-02-11T19:26:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
али лариджани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073605639_0:0:3174:1786_1920x0_80_0_0_30dc429e32d56c4ab879dc32d476116d.jpg
https://ria.ru/20260211/netanjahu-2073611184.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073605639_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_dc438b58a3bd8ec4af3baf950781660c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), сша, али лариджани
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Али Лариджани
США отказались от военного сценария в отношении Ирана, считает Лариджани

Глава совбеза Ирана: США отказался от военного сценария в отношении Тегерана

© REUTERS / Majid AsgaripourВ Тегеране
В Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
В Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани полагает, что Вашингтон пришел к необходимости отказаться от военного сценария в отношении Ирана.
«

"Вашингтон пришел к необходимости следовать другому курсу с Ираном, а не военному решению", - заявил Лариджани в интервью телеканалу Al Jazeera.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
CNN: Нетаньяху хочет обсудить с Трампом возможную операцию против Ирана
Вчера, 11:48
 
В миреИранТегеран (город)СШААли Лариджани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала