Глава Совбеза Ирана рассказал о попытках Израиля найти повод для войны
Глава Совбеза Ирана рассказал о попытках Израиля найти повод для войны
Израиль пытается торпедировать переговоры между Ираном и США, ищет поводы для войны, заявил в среду секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али РИА Новости, 11.02.2026
Совбез Ирана: Израиль пытается торпедировать переговоры Вашингтона и Тегераном