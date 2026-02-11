Рейтинг@Mail.ru
19:22 11.02.2026 (обновлено: 19:28 11.02.2026)
Глава Совбеза Ирана рассказал о попытках Израиля найти повод для войны
2026
в мире, иран, обострение палестино-израильского конфликта, али лариджани, израиль, сша
В мире, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта, Али Лариджани, Израиль, США
СТАМБУЛ, 11 фев – РИА Новости. Израиль пытается торпедировать переговоры между Ираном и США, ищет поводы для войны, заявил в среду секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
"Израиль пытается торпедировать переговорный процесс и ищет поводы, чтобы разжечь войну", - заявил Лариджани телеканалу Al Jazeera.
По его мнению, Тель-Авив угрожает стабильности не только Ирана, но и всего региона.
В пятницу в оманском Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана по иранской ядерной программе. Встреча при посредничестве Омана состоялась впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.
Израильские поселенцы стоят на смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Действия Израиля на Западном берегу угрожают стабильности, заявил посол
