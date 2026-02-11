Иран заявил о готовности к проверке ядерной программы

ТЕГЕРАН, 11 фев - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан на фоне диалога между Тегераном и Вашингтоном по иранскому ядерному досье заявил о готовности к проверке ядерной программы на предмет отсутствия у Тегерана планов получить ядерное оружие.

"Однако мы ради мира и спокойствия в регионе со всей силой ведем диалог с соседними странами. Проблемы региона могут решить только те, кто живет в регионе, а не чужаки, приходящие издалека", - добавил иранский президент, чью речь транслировало иранское телевидение.