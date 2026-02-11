Иран заявил о готовности к проверке ядерной программы

ТЕГЕРАН, 11 фев - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан на фоне диалога между Тегераном и Вашингтоном по иранскому ядерному досье заявил о готовности к проверке ядерной программы на предмет отсутствия у Тегерана планов получить ядерное оружие.
"Мы в отношении всего мира и собственного народа ведем себя искренне. Мы не стремимся к ядерному оружию, много раз говорили об этом. Мы готовы к любого рода проверке (на этот счет)", - сказал Пезешкиан в ходе выступления по случаю 47-ой годовщины победы Исламской революции.
"Однако мы ради мира и спокойствия в регионе со всей силой ведем диалог с соседними странами. Проблемы региона могут решить только те, кто живет в регионе, а не чужаки, приходящие издалека", - добавил иранский президент, чью речь транслировало иранское телевидение.
В оманской столице Маскате 6 февраля состоялись непрямые переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп отмечал, что они прошли хорошо и будут продолжаться. Вместе тем, глава МИД Ирана Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что Иран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
