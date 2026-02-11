Российский посол назвал условие для возобновления проекта АЭС в Иордании

БЕЙРУТ, 11 фев - РИА Новости. Проект строительства с участием "Росатома" атомной электростанции в Иордании может возобновится, если будут позволять геополитическая обстановка на Ближнем Востоке, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иордании Глеб Десятников.
"Конкурентов у нас немного, поэтому вопрос строительства атомной станции в Королевстве полностью не закрыт. Как мы понимаем, возвращение к этому сюжету станет возможным, как только позволит благоприятная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке и в мире в целом", - сказал Десятников.
По словам посла, если говорить о проекте атомной электростанции в Иордании, то очевидно, что российский опыт, экспертиза, технологии в области мирного атома остаются крайне востребованными во многих странах.
Россия и Иордания в 2015 году договорились о строительстве в Иордании первой в этой стране АЭС в составе двух энергоблоков общей мощностью две тысячи мегаватт. Стоимость проекта составляла 10 миллиардов долларов. Первоначально первый блок АЭС планировалось запустить в начале 2020-х годов.
