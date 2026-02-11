Российский посол назвал условие для возобновления проекта АЭС в Иордании

БЕЙРУТ, 11 фев - РИА Новости. Проект строительства с участием "Росатома" атомной электростанции в Иордании может возобновится, если будут позволять геополитическая обстановка на Ближнем Востоке, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иордании Глеб Десятников.