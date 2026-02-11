МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Никаких инициатив со стороны России в отношении Европы не будет, но Москва рассмотрит их обращения, если они будут, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
https://ria.ru/20260211/initsiativy-2073644098.html
Лавров исключил инициативы России в сторону Европы
Лавров исключил инициативы России в сторону Европы - РИА Новости, 11.02.2026
Лавров исключил инициативы России в сторону Европы
Никаких инициатив со стороны России в отношении Европы не будет, но Москва рассмотрит их обращения, если они будут, заявил министр иностранных дел России Сергей РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T13:47:00+03:00
2026-02-11T13:47:00+03:00
2026-02-11T13:47:00+03:00
в мире
россия
европа
москва
сергей лавров
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_0:86:2799:1660_1920x0_80_0_0_fdac1487ac10c02dcb8ed2969ccab4e3.jpg
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073643002.html
россия
европа
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_d7e561a3ec60579107db8edcac9b0616.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, москва, сергей лавров, госдума рф
В мире, Россия, Европа, Москва, Сергей Лавров, Госдума РФ
Лавров исключил инициативы России в сторону Европы
Лавров: Москва рассмотрит обращения Европы в случае их поступления
Сергей Лавров. Архивное фото