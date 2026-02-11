Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии экс-главврача перинатального центра будут судить за хищение - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/ingushetija-2073751985.html
В Ингушетии экс-главврача перинатального центра будут судить за хищение
В Ингушетии экс-главврача перинатального центра будут судить за хищение - РИА Новости, 11.02.2026
В Ингушетии экс-главврача перинатального центра будут судить за хищение
Следователи в Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача республиканского клинического перинатального центра (РКПЦ),... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T19:25:00+03:00
2026-02-11T19:25:00+03:00
происшествия
россия
республика ингушетия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
https://ria.ru/20260205/bashnya-2072402103.html
https://ria.ru/20260209/khischenie-2073149055.html
россия
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика ингушетия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Ингушетия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ингушетии экс-главврача перинатального центра будут судить за хищение

В Ингушетии экс-главврача перинатального центра осудят за хищение 24 млн руб

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 11 фев – РИА Новости. Следователи в Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача республиканского клинического перинатального центра (РКПЦ), которую обвиняют в хищении и превышении полномочий при поставках материальных ценностей учреждению на сумму более 24 миллионов рублей, сообщают региональные СУ СК РФ и прокуратура.
Ранее сообщалось, что фигурантом дела является Мадина Хутиева, она была арестована 1 февраля 2025 года, срок ее содержания под стражей неоднократно продлевался, последний раз – до 24 февраля 2026 года.
Музей-усадьба В.Д. Поленова - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Тульской области возбудили дело после хищения башни в усадьбе Поленова
5 февраля, 11:25
"По версии следствия, обвиняемая в 2022 году создала организованную преступную группу для хищения бюджетных денежных средств, участники которой в период с июня 2022 по сентябрь 2024 года организовали заключение ряда фиктивных договоров о поставке различных товаров, а также подписание подложных документов об их поступлении в учреждение. Денежные средства за якобы поставленные товары переводились на счета поставщиков, а затем были похищены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сумма причиненного ущерба по 43 заключенным договорам составила более 22 миллионов рублей.
Кроме того, главврач, как считают следователи, незаконно заключила еще шесть договоров о поставке товаров по заведомо завышенным ценам на сумму около 2 миллионов рублей и произвела по ним оплату.
Ей предъявлено обвинение по статьям "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере" и "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" УК РФ, санкции которых предусматривают до десяти лет лишения свободы.
Уголовное дело передано для рассмотрения в Магасский районный суд, в отношении остальных соучастников дела выделены в отдельное производство и находятся на стадии завершения расследования.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Жителя Омской области заподозрили в хищении у опекаемого ребенка
9 февраля, 11:30
 
ПроисшествияРоссияРеспублика ИнгушетияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала