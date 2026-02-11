В Ингушетии экс-главврача перинатального центра будут судить за хищение

НАЛЬЧИК, 11 фев – РИА Новости. Следователи в Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача республиканского клинического перинатального центра (РКПЦ), которую обвиняют в хищении и превышении полномочий при поставках материальных ценностей учреждению на сумму более 24 миллионов рублей, сообщают региональные Следователи в Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача республиканского клинического перинатального центра (РКПЦ), которую обвиняют в хищении и превышении полномочий при поставках материальных ценностей учреждению на сумму более 24 миллионов рублей, сообщают региональные СУ СК РФ и прокуратура.

Ранее сообщалось, что фигурантом дела является Мадина Хутиева, она была арестована 1 февраля 2025 года, срок ее содержания под стражей неоднократно продлевался, последний раз – до 24 февраля 2026 года.

"По версии следствия, обвиняемая в 2022 году создала организованную преступную группу для хищения бюджетных денежных средств, участники которой в период с июня 2022 по сентябрь 2024 года организовали заключение ряда фиктивных договоров о поставке различных товаров, а также подписание подложных документов об их поступлении в учреждение. Денежные средства за якобы поставленные товары переводились на счета поставщиков, а затем были похищены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма причиненного ущерба по 43 заключенным договорам составила более 22 миллионов рублей.

Кроме того, главврач, как считают следователи, незаконно заключила еще шесть договоров о поставке товаров по заведомо завышенным ценам на сумму около 2 миллионов рублей и произвела по ним оплату.

Ей предъявлено обвинение по статьям "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере" и "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" УК РФ , санкции которых предусматривают до десяти лет лишения свободы.