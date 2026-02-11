Рейтинг@Mail.ru
Президент Индонезии примет участие в Совете мира в США - РИА Новости, 11.02.2026
18:40 11.02.2026
Президент Индонезии примет участие в Совете мира в США
Президент Индонезии Прабово Субианто подтвердил участие в саммите "Совета мира" в США по приглашению американского президента Дональда Трампа, Индонезия...
В мире, Индонезия, США, Палестина, Прабово Субианто, Дональд Трамп
Президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 11 фев - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто подтвердил участие в саммите "Совета мира" в США по приглашению американского президента Дональда Трампа, Индонезия планирует отстаивать интересы Палестины, заявили в среду РИА Новости в МИД Индонезии.
"Участие президента Прабово Субианто подтверждено. Присутствие главы государства подчеркивает активную роль Индонезии с момента создания "Совета мира". Помимо миротворческой повестки дня, визит президента Прабово также будет использован для подписания соглашения о взаимном тарифе между Индонезией и США", - сообщили в ведомстве.
В МИД подчеркнули, что на саммите Индонезия планирует "отстаивать интересы Палестины".
Заголовок открываемого материала