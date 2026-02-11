https://ria.ru/20260211/indoneziya-2073741700.html
Президент Индонезии примет участие в Совете мира в США
Президент Индонезии примет участие в Совете мира в США - РИА Новости, 11.02.2026
Президент Индонезии примет участие в Совете мира в США
Президент Индонезии Прабово Субианто подтвердил участие в саммите "Совета мира" в США по приглашению американского президента Дональда Трампа, Индонезия... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T18:40:00+03:00
2026-02-11T18:40:00+03:00
2026-02-11T18:40:00+03:00
в мире
индонезия
сша
палестина
прабово субианто
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023966752_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_a0f44242104e252ca9b345d6f3a5c462.jpg
https://ria.ru/20260211/lukashenko-2073645542.html
индонезия
сша
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023966752_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_801ace318bcaa726bc6f35691a70bb92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, сша, палестина, прабово субианто, дональд трамп
В мире, Индонезия, США, Палестина, Прабово Субианто, Дональд Трамп
Президент Индонезии примет участие в Совете мира в США
МИД Индонезии: Президент Субианто примет участие в Совете мира в США