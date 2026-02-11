https://ria.ru/20260211/indiya-2073640377.html
Лавров прокомментировал возможный отказ Индии от российской нефти
Лавров прокомментировал возможный отказ Индии от российской нефти - РИА Новости, 11.02.2026
Лавров прокомментировал возможный отказ Индии от российской нефти
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не получал информации о том, что Индия намерена прекратить закупки российской нефти, и подчеркнул, что слышал подобные... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T13:25:00+03:00
2026-02-11T13:25:00+03:00
2026-02-11T13:35:00+03:00
индия
россия
в мире
сша
дональд трамп
госдума рф
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:166:3240:1989_1920x0_80_0_0_931e3dc65d5ff81f211af834e856de74.jpg
https://ria.ru/20260211/rossija-2073567279.html
индия
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ac7f9bd3d4b1e11dfc94e68752b79a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, в мире, сша, дональд трамп, госдума рф, сергей лавров
Индия, Россия, В мире, США, Дональд Трамп, Госдума РФ, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал возможный отказ Индии от российской нефти
Лавров не получал информации об отказе Индии от нефти из России