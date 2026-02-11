Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал возможный отказ Индии от российской нефти - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 11.02.2026 (обновлено: 13:35 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/indiya-2073640377.html
Лавров прокомментировал возможный отказ Индии от российской нефти
Лавров прокомментировал возможный отказ Индии от российской нефти - РИА Новости, 11.02.2026
Лавров прокомментировал возможный отказ Индии от российской нефти
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не получал информации о том, что Индия намерена прекратить закупки российской нефти, и подчеркнул, что слышал подобные... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T13:25:00+03:00
2026-02-11T13:35:00+03:00
индия
россия
в мире
сша
дональд трамп
госдума рф
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:166:3240:1989_1920x0_80_0_0_931e3dc65d5ff81f211af834e856de74.jpg
https://ria.ru/20260211/rossija-2073567279.html
индия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ac7f9bd3d4b1e11dfc94e68752b79a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, россия, в мире, сша, дональд трамп, госдума рф, сергей лавров
Индия, Россия, В мире, США, Дональд Трамп, Госдума РФ, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал возможный отказ Индии от российской нефти

Лавров не получал информации об отказе Индии от нефти из России

© AP Photo / Altaf QadriИндийский флаг на фоне Нью-Дели
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не получал информации о том, что Индия намерена прекратить закупки российской нефти, и подчеркнул, что слышал подобные заявления только от президента США Дональда Трампа.
"Вы упомянули, что Дональд Трамп заявил о согласии Индии не закупать больше российскую нефть. Я больше ни от кого такого заявления не слышал, в том числе от премьер-министра (Индии Нарендры - ред.) Моди и от других индийских участников", - сказал он, выступая на правительственном часе в Госдуме.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Рябков рассказал о развитии отношений России и Индии
Вчера, 08:01
 
ИндияРоссияВ миреСШАДональд ТрампГосдума РФСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала