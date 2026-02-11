Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал об итогах визита Путина в Индию - РИА Новости, 11.02.2026
12:50 11.02.2026
Лавров рассказал об итогах визита Путина в Индию
Лавров рассказал об итогах визита Путина в Индию
Визит президента России Владимира Путина в Индию обогатил отношения Москвы и Нью-Дели, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
Лавров рассказал об итогах визита Путина в Индию

Лавров: визит Путина в Индию обогатил отношения Москвы и Нью-Дели

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Индию обогатил отношения Москвы и Нью-Дели, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Солидный пакет совместных документов подписан в рамках государственного визита президента Путина в Индию в декабре прошлого (2025 - ред.) года. Визит, который обогатил российско-индийские отношения особо привилегированного стратегического партнерства", - сказал министр, выступая на правительственном часе в Госдуме.
Как отметил Лавров, Россия также активно развивает отношения с Турцией, дружественными странами Южной и Юго-Восточной Азии, арабским миром: только в январе президент провел встречи с руководителями Палестины, ОАЭ, Сирии.
