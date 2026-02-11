https://ria.ru/20260211/indiya-2073629399.html
Лавров рассказал об итогах визита Путина в Индию
Лавров рассказал об итогах визита Путина в Индию - РИА Новости, 11.02.2026
Лавров рассказал об итогах визита Путина в Индию
Визит президента России Владимира Путина в Индию обогатил отношения Москвы и Нью-Дели, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:50:00+03:00
2026-02-11T12:50:00+03:00
2026-02-11T12:50:00+03:00
в мире
россия
индия
москва
владимир путин
сергей лавров
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060081846_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_12d3ed090e67c128ede0fb6ba1e991cc.jpg
https://ria.ru/20260211/rossija-2073567279.html
россия
индия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060081846_0:0:2652:1988_1920x0_80_0_0_fc124f3134c38c1a9b56273eff2bdd04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индия, москва, владимир путин, сергей лавров, госдума рф
В мире, Россия, Индия, Москва, Владимир Путин, Сергей Лавров, Госдума РФ
Лавров рассказал об итогах визита Путина в Индию
Лавров: визит Путина в Индию обогатил отношения Москвы и Нью-Дели