Россия готова выйти на договоренности по регулированию ИИ, заявил Лавров

В Ханое 25 октября состоялось подписание конвенции ООН против киберпреступности, разработанной Генеральной прокуратурой России при координирующей роли МИД РФ и принятой Организацией Объединенных Наций в декабре 2024 года. Россия призвала все государства-члены ООН подписать и ратифицировать конвенцию организации против киберпреступности, отмечали в МИД РФ.