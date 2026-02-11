Рейтинг@Mail.ru
Россия готова выйти на договоренности по регулированию ИИ, заявил Лавров
13:03 11.02.2026
Россия готова выйти на договоренности по регулированию ИИ, заявил Лавров
Россия готова выйти на договоренности по регулированию ИИ, заявил Лавров

Лавров: Россия готова выйти с партнерами на договоренности по регулированию ИИ

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия готова выйти с партнерами на договоренности в сфере регулирования искусственного интеллекта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр упомянул подписание Конвенции ООН против киберпреступности на встрече в Ханое (Вьетнам) в октябре 2025 года. Он подчеркнул, что этот первый универсальный международный договор в области международной информационной безопасности был разработал по инициативе России.
"Мы заинтересованы в выходе на аналогичные договоренности с партнерами в сфере регулирования искусственного интеллекта, чему сейчас уделяется большое внимание и в нашей стране, и в других ведущих государствах мира", - сказал Лавров на "правительственном часе" в Госдуме.
В Ханое 25 октября состоялось подписание конвенции ООН против киберпреступности, разработанной Генеральной прокуратурой России при координирующей роли МИД РФ и принятой Организацией Объединенных Наций в декабре 2024 года. Россия призвала все государства-члены ООН подписать и ратифицировать конвенцию организации против киберпреступности, отмечали в МИД РФ.
Заголовок открываемого материала