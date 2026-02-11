https://ria.ru/20260211/ii-2073633208.html
Россия готова выйти на договоренности по регулированию ИИ, заявил Лавров
Россия готова выйти с партнерами на договоренности в сфере регулирования искусственного интеллекта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
