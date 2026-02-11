Рейтинг@Mail.ru
В администрации Славянского района Кубани прошли обыски, выявлено хищение - РИА Новости, 11.02.2026
16:32 11.02.2026 (обновлено: 16:33 11.02.2026)
В администрации Славянского района Кубани прошли обыски, выявлено хищение
В администрации Славянского района Кубани прошли обыски, выявлено хищение - РИА Новости, 11.02.2026
В администрации Славянского района Кубани прошли обыски, выявлено хищение
Обыски проходят в администрации Славянского района Кубани, выявлено хищение восьми земельных участков на 15 миллионов рублей, на причастность проверяется глава... РИА Новости, 11.02.2026
2026
Новости
происшествия, славянский район
Происшествия, Славянский район
В администрации Славянского района Кубани прошли обыски, выявлено хищение

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 фев – РИА Новости. Обыски проходят в администрации Славянского района Кубани, выявлено хищение восьми земельных участков на 15 миллионов рублей, на причастность проверяется глава района Роман Синяговский, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Обыски в администрации Славянского района, связанные с хищением восьми земельных участков общей стоимостью 15 миллионов рублей. Глава района проверяется на причастность", - сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что обыски прошли, в частности, у начальника управления имущественных отношений Александра Сороколета. Земельные участки, предварительно, продавались по заниженной стоимости, добавил он.
Происшествия
Славянский район
 
 
