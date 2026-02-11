Греф рассказал о самом кошмарном в своей жизни периоде работы

«

"Мне кажется, это будет колоссальный сдвиг к улучшению этого мира, если мы людей приблизим больше к осознанности, и у людей будет значительно больше времени на саморефлексию, на обучение, на то, чтобы заниматься своим делом... если ты каждый день ходишь на работу и ненавидишь эту работу, то зачем ты это делаешь? У меня вот период моей госслужбы – самый кошмарный период в моей жизни. Правда", - сказал он, выступая на Первом Международном конгрессе государственного управления.