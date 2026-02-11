https://ria.ru/20260211/gref-2073697810.html
Греф рассказал о самом кошмарном в своей жизни периоде работы
Греф рассказал о самом кошмарном в своей жизни периоде работы
россия
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф назвал период работы на государственной службе самым кошмарным в своей жизни.
"Мне кажется, это будет колоссальный сдвиг к улучшению этого мира, если мы людей приблизим больше к осознанности, и у людей будет значительно больше времени на саморефлексию, на обучение, на то, чтобы заниматься своим делом... если ты каждый день ходишь на работу и ненавидишь эту работу, то зачем ты это делаешь? У меня вот период моей госслужбы – самый кошмарный период в моей жизни. Правда", - сказал он, выступая на Первом Международном конгрессе государственного управления.
Греф
вспомнил, как президент РФ Владимир Путин
позвал его обратно на госслужбу.
"Я сказал, Владимир Владимирович, у меня есть три страха в моей жизни. Страх первый - это страх смерти, страх потери близких, друзей. Страх второй - это страх потери свободы. И третий страх, это страх вернуться на госслужбу", - подытожил он.