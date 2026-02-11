Отдавать бразды правления искусственному интеллекту нельзя, считает Греф

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Искусственный интеллект определит развитие мира, однако отдавать бразды правления ему нельзя, ИИ нужно использовать, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

« "Сегодня отдавать бразды правления искусственному интеллекту нельзя, его нужно использовать. Это та ситуация, я бы сказал так, что сегодня рано, а завтра будет поздно... Это сегодня самая главная технология, которая определит развитие мира", - сказал Греф на Первом Международном конгрессе государственного управления.

По его словам, применение искусственного интеллекта требует полной трансформации процессов, систем построения платформ. "И, конечно, ментальная революция у людей, которые его имплементируют", - добавил он.

"Я уже не говорю про ту революцию, которая нужна людям, которые его разрабатывают и смотрят за тем, куда и как его применять", - добавил Греф.