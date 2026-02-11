https://ria.ru/20260211/gref-2073664027.html
Отдавать бразды правления искусственному интеллекту нельзя, считает Греф
Отдавать бразды правления искусственному интеллекту нельзя, считает Греф - РИА Новости, 11.02.2026
Отдавать бразды правления искусственному интеллекту нельзя, считает Греф
Искусственный интеллект определит развитие мира, однако отдавать бразды правления ему нельзя, ИИ нужно использовать, заявил глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 11.02.2026
Греф: ИИ определит развитие мира, но отдавать бразды правления ему нельзя
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Искусственный интеллект определит развитие мира, однако отдавать бразды правления ему нельзя, ИИ нужно использовать, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Сегодня отдавать бразды правления искусственному интеллекту нельзя, его нужно использовать. Это та ситуация, я бы сказал так, что сегодня рано, а завтра будет поздно... Это сегодня самая главная технология, которая определит развитие мира", - сказал Греф
на Первом Международном конгрессе государственного управления.
По его словам, применение искусственного интеллекта требует полной трансформации процессов, систем построения платформ. "И, конечно, ментальная революция у людей, которые его имплементируют", - добавил он.
"Я уже не говорю про ту революцию, которая нужна людям, которые его разрабатывают и смотрят за тем, куда и как его применять", - добавил Греф.
По его словам, это очень серьезная и важная тема, которой нужно заниматься "буквально каждый день".