14:56 11.02.2026
Менять чиновников на ИИ пока рано, считает Греф
Говорить о замене чиновников на искусственный интеллект (ИИ) еще рано, считает глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 11.02.2026
герман греф, сбербанк россии, экономика, искусственный интеллект (ии), технологии, россия
Герман Греф, Сбербанк России, Экономика, Искусственный интеллект (ИИ), Технологии, Россия
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Говорить о замене чиновников на искусственный интеллект (ИИ) еще рано, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"ИИ - это та технология, которая поменяет все и везде, но степень ее зрелости пока на начальном уровне ее развития. Конечно, в госуправлении сегодня говорить о замене человека совсем рано", - сказал он, выступая на Первом Международном конгрессе государственного управления.
Глава Сбербанка при этом отметил, что в Объединенных Арабских Эмиратах уже строят цифровых агентов правительства. "Сто процентов госуслуг - через агента правительства... не все готово, но они близки. Это колоссальный прорыв", - сказал он.
Греф добавил, что сегодня отдавать бразды правления искусственному интеллекту нельзя, его нужно использовать.
"Эта та ситуация, когда сегодня рано, а завтра будет поздно. Мы не заметим этого фазового перехода", - считает глава Сбербанка.
