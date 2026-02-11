Менять чиновников на ИИ пока рано, считает Греф

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Говорить о замене чиновников на искусственный интеллект (ИИ) еще рано, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"ИИ - это та технология, которая поменяет все и везде, но степень ее зрелости пока на начальном уровне ее развития. Конечно, в госуправлении сегодня говорить о замене человека совсем рано", - сказал он, выступая на Первом Международном конгрессе государственного управления.
Глава Сбербанка при этом отметил, что в Объединенных Арабских Эмиратах уже строят цифровых агентов правительства. "Сто процентов госуслуг - через агента правительства... не все готово, но они близки. Это колоссальный прорыв", - сказал он.
Греф добавил, что сегодня отдавать бразды правления искусственному интеллекту нельзя, его нужно использовать.
"Эта та ситуация, когда сегодня рано, а завтра будет поздно. Мы не заметим этого фазового перехода", - считает глава Сбербанка.
