Менять чиновников на ИИ пока рано, считает Греф

"ИИ - это та технология, которая поменяет все и везде, но степень ее зрелости пока на начальном уровне ее развития. Конечно, в госуправлении сегодня говорить о замене человека совсем рано", - сказал он, выступая на Первом Международном конгрессе государственного управления.