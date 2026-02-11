https://ria.ru/20260211/gref-2073655715.html
Греф пошутил, что стал чемпионом мира по ошибкам
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что его можно назвать чемпионом мира по ошибкам - потому что он никогда не боялся принимать решения. РИА Новости, 11.02.2026
Греф назвал себя чемпионом мира по количеству совершенных ошибок