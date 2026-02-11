Рейтинг@Mail.ru
Греф пошутил, что стал чемпионом мира по ошибкам
14:34 11.02.2026
Греф пошутил, что стал чемпионом мира по ошибкам
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что его можно назвать чемпионом мира по ошибкам - потому что он никогда не боялся принимать решения. РИА Новости, 11.02.2026
https://ria.ru/20251216/gref-2062263538.html
герман греф, сбербанк россии, общество
Герман Греф, Сбербанк России, Общество
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что его можно назвать чемпионом мира по ошибкам - потому что он никогда не боялся принимать решения.
«
"Если вы мне скажете, в чем я чемпион мира, я чемпион мира только в одном - в количестве совершенных ошибок", - сказал он, выступая на Первом Международном конгрессе государственного управления.
Количество ошибок Греф объяснил тем, что он никогда не боялся принимать решения. "И, конечно, это чревато тем, что ты принимаешь ошибочные решения", - пояснил он.
«
"Слава богу, у нас президент всегда отдавал эту свободу и доверие, и он всегда смотрел, почему эта ошибка совершена", - отметил глава Сбербанка.
Заголовок открываемого материала