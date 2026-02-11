Греф призвал платить госслужащим "нормальную зарплату"

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф, который в 2000-2007 годах занимал пост министра экономического развития и торговли России, призвал провести реформу доходов госслужащих, чтобы они получали "нормальную зарплату" и вели "не нищенский образ жизни".

При этом он считает, что льготы госслужащим не нужны. "Зачем нужны льготы? Они что - больные, инвалиды? Им не льготы нужны, им деньги нужны. Нужно просто-напросто платить нормальную зарплату", - заключил глава Сбербанка.