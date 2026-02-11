https://ria.ru/20260211/gref-2073655430.html
Греф призвал платить госслужащим "нормальную зарплату"
Греф призвал платить госслужащим "нормальную зарплату" - РИА Новости, 11.02.2026
Греф призвал платить госслужащим "нормальную зарплату"
Глава Сбербанка Герман Греф, который в 2000-2007 годах занимал пост министра экономического развития и торговли России, призвал провести реформу доходов... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T14:34:00+03:00
2026-02-11T14:34:00+03:00
2026-02-11T14:34:00+03:00
россия
герман греф
сбербанк россии
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056029170_0:11:3040:1720_1920x0_80_0_0_2847ef31574af8751064f177aefe7b56.jpg
https://ria.ru/20251216/gref-2062263538.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056029170_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_3b44b4c8728f1c1ef8aee383e3ed4071.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, герман греф, сбербанк россии, экономика
Россия, Герман Греф, Сбербанк России, Экономика
Греф призвал платить госслужащим "нормальную зарплату"
Греф призвал провести реформу доходов госслужащих, чтобы они получали достаточно
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф, который в 2000-2007 годах занимал пост министра экономического развития и торговли России, призвал провести реформу доходов госслужащих, чтобы они получали "нормальную зарплату" и вели "не нищенский образ жизни".
«
"Нужна реформа доходов госслужащих. Люди должны получать достаточно, чтобы вести элементарно не нищенский образ жизни. Ладно, богатые люди приходят на госслужбу - у них есть какой-то запас, а очень много, у которых нет этих запасов", - отметил глава Сбербанка
, выступая на Первом Международном конгрессе государственного управления.
Греф
добавил, что "мы в госструктуры набираем людей, которые нами руководят, и даем им какие-то нищенские условия существования". Он отметил, что человеческая натура такова, что люди все равно будут думать, как разбогатеть и от этого "никуда не деться". Однако должен быть страх уголовной ответственности.
При этом он считает, что льготы госслужащим не нужны. "Зачем нужны льготы? Они что - больные, инвалиды? Им не льготы нужны, им деньги нужны. Нужно просто-напросто платить нормальную зарплату", - заключил глава Сбербанка.