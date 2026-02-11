Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали, кто чаще всего получал российское гражданство за рубежом
11.02.2026
В МИД рассказали, кто чаще всего получал российское гражданство за рубежом
В МИД рассказали, кто чаще всего получал российское гражданство за рубежом - РИА Новости, 11.02.2026
В МИД рассказали, кто чаще всего получал российское гражданство за рубежом
Почти все получившие гражданство России за рубежом в 2024-2025 годах оказались детьми, следует из приведенных в интервью РИА Новости данных директора...
В МИД рассказали, кто чаще всего получал российское гражданство за рубежом

Климов: почти все получившие гражданство РФ за рубежом оказались детьми

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Почти все получившие гражданство России за рубежом в 2024-2025 годах оказались детьми, следует из приведенных в интервью РИА Новости данных директора консульского департамента МИД РФ Алексея Климова.
"В 2024 году в российское гражданство за рубежом были приняты 20 тысяч лиц, из них 169 – взрослые, 19,9 тысяч – дети... В 2025 году количество лиц, которым было оформлено гражданство России за рубежом, немного возросло и составило 20,4 тысячи человек, из них 252 – взрослые, 20,2 тысячи – дети", - сказал Климов, отвечая на вопрос о количестве получивших российское гражданство за рубежом.
Он уточнил, что из этого количества в 2024 году в недружественных странах на российское гражданство было подано более 7 тысяч заявлений, в 2025 - около 8 тысяч заявления.
