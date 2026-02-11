https://ria.ru/20260211/grazhdanstvo-2073605938.html
В МИД рассказали, кто чаще всего получал российское гражданство за рубежом
В МИД рассказали, кто чаще всего получал российское гражданство за рубежом - РИА Новости, 11.02.2026
В МИД рассказали, кто чаще всего получал российское гражданство за рубежом
Почти все получившие гражданство России за рубежом в 2024-2025 годах оказались детьми, следует из приведенных в интервью РИА Новости данных директора... РИА Новости, 11.02.2026
В МИД рассказали, кто чаще всего получал российское гражданство за рубежом
Климов: почти все получившие гражданство РФ за рубежом оказались детьми