В МИД рассказали, кто чаще всего получал российское гражданство за рубежом

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Почти все получившие гражданство России за рубежом в 2024-2025 годах оказались детьми, следует из приведенных в интервью РИА Новости данных директора консульского департамента МИД РФ Алексея Климова.

Он уточнил, что из этого количества в 2024 году в недружественных странах на российское гражданство было подано более 7 тысяч заявлений, в 2025 - около 8 тысяч заявления.