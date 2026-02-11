https://ria.ru/20260211/grazhdanstvo-2073561252.html
Испанец хочет получить гражданство России из-за преследования на родине
2026-02-11T06:49:00+03:00
2026-02-11T06:49:00+03:00
2026-02-11T06:49:00+03:00
россия
москва
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Испанский преподаватель Энрике Ариас Хиль, преследуемый на родине за якобы причастность к кибератакам, рассказал РИА Новости, что намерен запросить гражданство России, где ранее получил убежище.
В сентябре 2025 года газета Mundo написала, что Ариаса Хиля внесли в список самых разыскиваемых Европолом лиц по подозрению в якобы сотрудничестве с некой пророссийской хакерской организацией. В начале февраля он сообщил РИА Новости, что живет в Москве
и намерен там остаться.
"Да, я планирую подать на российское гражданство, как только завершится весь мой постепенный процесс легализации, который я получил благодаря депутату Марии Бутиной
и неоценимой помощи директора частной разведывательной компании "Р-Техно" Романа Ромачева. Я им глубоко признателен", - сказал агентству испанец.
Ариас Хиль добавил, что любит Россию
и хочет иметь возможность провести в ней всю жизнь. Она дала ему свободу, объяснил собеседник агентства.
"Свободу иметь родину, свободу верить, свободу следовать своим ценностям, свободу в образовании и уважении, свободу от преследований, свободу иметь дом и работу, свободу безопасно ходить по улицам без преступников и опасных людей и свободу быть частью проекта, который чтит прошлое и всегда стремится к величию во всех его проявлениях, а не к западной посредственности и упадку", - подчеркнул Ариас Хиль.