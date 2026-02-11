ГОСТ на чак-чак не имеет отношения к халялю, рассказал эксперт

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Введённый в России ГОСТ на чак-чак не имеет отношения к нормам халяль – разрешенной канонами ислама продукции, сказал РИА Новости генеральный директор международного центра сертификации и стандартизации (МЦСиС) "Халяль" при Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ Айдар Газизов.

"К халялю отношения этот ГОСТ не имеет. Это ГОСТ на сам продукт, на его приготовление. В чак-чаке запрещенных ингредиентов по сути нет: растительное масло, тесто, мед. Здесь нет убоя. В данном случае к халялю этот ГОСТ не имеет отношения", – сказал Газизов РИА Новости.