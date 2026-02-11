Рейтинг@Mail.ru
ГОСТ на чак-чак не имеет отношения к халялю, рассказал эксперт - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 11.02.2026 (обновлено: 17:48 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/gost-2073717078.html
ГОСТ на чак-чак не имеет отношения к халялю, рассказал эксперт
ГОСТ на чак-чак не имеет отношения к халялю, рассказал эксперт - РИА Новости, 11.02.2026
ГОСТ на чак-чак не имеет отношения к халялю, рассказал эксперт
Введённый в России ГОСТ на чак-чак не имеет отношения к нормам халяль – разрешенной канонами ислама продукции, сказал РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T17:32:00+03:00
2026-02-11T17:48:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073385773_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_e3a060d6ffa0ae5341a7ce1edab2a1b9.jpg
https://ria.ru/20260209/kukhnya-2073265755.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073385773_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_99ac6719d52a8a435ef752193159a9e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
ГОСТ на чак-чак не имеет отношения к халялю, рассказал эксперт

РИА Новости: введенный в РФ ГОСТ на чак-чак не имеет отношения к нормам халяль

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧак-чак
Чак-чак - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Чак-чак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Введённый в России ГОСТ на чак-чак не имеет отношения к нормам халяль – разрешенной канонами ислама продукции, сказал РИА Новости генеральный директор международного центра сертификации и стандартизации (МЦСиС) "Халяль" при Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ Айдар Газизов.
"К халялю отношения этот ГОСТ не имеет. Это ГОСТ на сам продукт, на его приготовление. В чак-чаке запрещенных ингредиентов по сути нет: растительное масло, тесто, мед. Здесь нет убоя. В данном случае к халялю этот ГОСТ не имеет отношения", – сказал Газизов РИА Новости.
ГОСТ по рецептуре, визуальным и вкусовым характеристикам национального татарского десерта чак-чака впервые введен в действие в РФ с января текущего года. Согласно документу, чак-чак должен представлять собой конус, пирамиду, или полусферу из обжаренных в масле палочек из теста не более 1 сантиметра в диаметре и не длиннее 5 сантиметров, залитых медом или медово-сахарным сиропом. Поверхность должна быть неровной, покрытой медово-сахарным сиропом или медом, от светло-желтого и золотистого до светло-коричневого цвета.
Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер.
Блюдо русской кухни - кулебяка с мясом - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Роскачество рассказало о разработке ГОСТа на русскую кухню
9 февраля, 17:46
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала