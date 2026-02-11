Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали список требований Каллас к России филькиной грамотой - РИА Новости, 11.02.2026
19:39 11.02.2026
В Госдуме назвали список требований Каллас к России филькиной грамотой
В Госдуме назвали список требований Каллас к России филькиной грамотой
В Госдуме назвали список требований Каллас к России филькиной грамотой

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Предложение главы евродипломатии Каи Каллас создать список требований ЕС к России для урегулирования украинского конфликта является бумагомаранием и "филькиной грамотой", заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее Каллас заявила, что подготовит список уступок, которые ЕС будет ожидать от России в вопросе урегулирования на Украине. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пока РФ не будет рассказывать, что сделает с этим списком.
"Россия не собирается выслушивать требования европейцев, касающиеся мирных переговоров по Украине. Вести с Россией разговор языком ультиматумом не стоит. У главы европейской дипломатии видимо реальность и личное мнение кардинально расходится. Ее список требований – очередное бумагомарание и "филькина грамота", - сказал Белик.
По его словам, главе евродипломатии пора прекратить спекулировать на теме урегулирования украинского конфликта и не мешать переговорному процессу.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
России незачем разговаривать с Европой об Украине, заявила Каллас
2 февраля, 15:08
 
