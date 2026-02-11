СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Предложение главы евродипломатии Каи Каллас создать список требований ЕС к России для урегулирования украинского конфликта является бумагомаранием и "филькиной грамотой", заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, главе евродипломатии пора прекратить спекулировать на теме урегулирования украинского конфликта и не мешать переговорному процессу.