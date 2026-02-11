Госдума приняла проект о праве студенческих семей на отдельное жилье

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о приоритетном праве студенческих семей на получение отдельного жилья в студенческом общежитии.

Авторами законопроекта стала группа депутатов Госдумы , включая председателя комитета ГД по науке и высшему образованию Сергея Кабышева.

Проектом предлагается закрепить приоритетное право студентов с детьми или заключивших брак, согласно определению студенческой семьи, установленного законодательством, на получение отдельного жилого помещения в общежитии, а семья обучающегося сможет проживать вместе с ним.

Законопроектом также предусматривается закрепление обязанности ВУЗов обеспечивать открытость и доступность информации о количестве отдельных жилых помещений в общежитии, определённых для совместного проживания обучающихся с членами их семьи. По словам авторов проекта, публичность данной информации будет преимуществом ВУЗа для уже семейных абитуриентов или только планирующих семью.

"Во время учебы в вузе для многих вопрос жилья очень важен. Особенно для тех, кто решил создать семью, но нет условий для совместного проживания. Предлагаемые нормы закона позволят решить эту проблему, создать возможности, чтобы студент жил со своей семьей", – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин

По словам первого зампреда комитета Госдумы по защите конкуренции Игоря Игошина , изменения в статьи 29 и 39 закона об образовании направлены, в первую очередь, на поддержку молодых студенческих семей.

"Такие семьи получат приоритетное право на получение комнаты в общежитии. Это важное решение. Сегодня многие молодые люди не решаются пожениться, родить ребенка во время учебы именно из-за отсутствия жилья. Между тем, поддержка семьи, повышение рождаемости – в числе ключевых национальных целей развития России , обозначенных президентом", - сказал он журналистам.

Парламентарий сообщил, что на заседании совета по реализации государственной демографической и семейной политики президент РФ Владимир Путин поручил продолжать донастройку мер поддержки молодых, в том числе студенческих, семей.