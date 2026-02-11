Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла проект о праве студенческих семей на отдельное жилье - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 11.02.2026 (обновлено: 17:05 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/gosduma-2073674274.html
Госдума приняла проект о праве студенческих семей на отдельное жилье
Госдума приняла проект о праве студенческих семей на отдельное жилье - РИА Новости, 11.02.2026
Госдума приняла проект о праве студенческих семей на отдельное жилье
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о приоритетном праве студенческих семей на получение отдельного жилья в студенческом... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:41:00+03:00
2026-02-11T17:05:00+03:00
общество
россия
игорь игошин
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
социальный навигатор
детские вопросы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_70a73af00d6645b9bc027581d2b4413e.jpg
https://ria.ru/20260125/semya-2070129526.html
https://ria.ru/20251023/golikova-2050113312.html
https://ria.ru/20260121/slutskiy-2069195265.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_158f32a4c380294c4a38a201e5ee9767.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, игорь игошин, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Игорь Игошин, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ, Социальный навигатор, Детские вопросы
Госдума приняла проект о праве студенческих семей на отдельное жилье

ГД во II чтении приняла законопроект о праве студенческих семей на жилье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума РФ
Госдума РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Госдума РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о приоритетном праве студенческих семей на получение отдельного жилья в студенческом общежитии.
Авторами законопроекта стала группа депутатов Госдумы, включая председателя комитета ГД по науке и высшему образованию Сергея Кабышева.
Женщины с колясками в парке - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Госдуме предложили субсидировать аренду жилья для студенческих семей
25 января, 04:12
Проектом предлагается закрепить приоритетное право студентов с детьми или заключивших брак, согласно определению студенческой семьи, установленного законодательством, на получение отдельного жилого помещения в общежитии, а семья обучающегося сможет проживать вместе с ним.
Законопроектом также предусматривается закрепление обязанности ВУЗов обеспечивать открытость и доступность информации о количестве отдельных жилых помещений в общежитии, определённых для совместного проживания обучающихся с членами их семьи. По словам авторов проекта, публичность данной информации будет преимуществом ВУЗа для уже семейных абитуриентов или только планирующих семью.
"Во время учебы в вузе для многих вопрос жилья очень важен. Особенно для тех, кто решил создать семью, но нет условий для совместного проживания. Предлагаемые нормы закона позволят решить эту проблему, создать возможности, чтобы студент жил со своей семьей", – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По словам первого зампреда комитета Госдумы по защите конкуренции Игоря Игошина, изменения в статьи 29 и 39 закона об образовании направлены, в первую очередь, на поддержку молодых студенческих семей.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Голикова рассказала о допвыплатах при рождении ребенка в студенческой семье
23 октября 2025, 16:13
"Такие семьи получат приоритетное право на получение комнаты в общежитии. Это важное решение. Сегодня многие молодые люди не решаются пожениться, родить ребенка во время учебы именно из-за отсутствия жилья. Между тем, поддержка семьи, повышение рождаемости – в числе ключевых национальных целей развития России, обозначенных президентом", - сказал он журналистам.
Парламентарий сообщил, что на заседании совета по реализации государственной демографической и семейной политики президент РФ Владимир Путин поручил продолжать донастройку мер поддержки молодых, в том числе студенческих, семей.
"Принятый сегодня законопроект направлен на решение этой задачи, и мы будем и дальше продолжать эту работу", - заключил Игошин.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Слуцкий: распределять места в общежитиях надо в пользу российских студентов
21 января, 01:41
 
ОбществоРоссияИгорь ИгошинВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала