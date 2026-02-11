Рейтинг@Mail.ru
14:49 11.02.2026
Госдума ужесточила требования к букмекерским конторам и тотализаторам
Госдума ужесточила требования к букмекерским конторам и тотализаторам
Госдума приняла закон, ужесточающий с 1 сентября 2026 года требования к букмекерским конторам и тотализаторам в целях борьбы с игроманией.
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Госдума приняла закон, ужесточающий с 1 сентября 2026 года требования к букмекерским конторам и тотализаторам в целях борьбы с игроманией.
Как подчеркивается в пояснительной записке, игромания – социальная проблема, которая влечет негативные последствия как для участников азартных игр, так и для их близких. Граждане используют для азартных игр свободные деньги, которые могли бы, например, инвестировать, однако низкий уровень финансовой грамотности не позволяет сделать выбор в пользу инвестиций.
Госдума приняла в I чтении законопроект о самозапрете на азартные игры
28 мая 2025, 16:01
Госдума приняла в I чтении законопроект о самозапрете на азартные игры
28 мая 2025, 16:01
Новый закон обязывает букмекерские конторы и тотализаторы размещать на своих сайтах, используемых для приема интерактивных ставок, информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх. При этом они обязаны обеспечить посетителям сайта доступ к информации о финансовых услугах по инвестированию свободных средств для их сохранения и получения дополнительного дохода.
Информация о рисках и последствиях азартных игр должна размещаться и при входе в букмекерскую контору или тотализатор либо в их пункты приема ставок в доступном для посетителей месте. Там же должен будет размещаться QR-код, позволяющий перейти на сайт с информацией о финансовых услугах по инвестированию.
Кроме того, реклама основанных на риске азартных игр и пари должна будет содержать предупреждение о том, что участие в таких играх может привести к зависимости.
В радиопрограммах продолжительность такого предупреждения в рекламе должна составлять не менее трех секунд, в телепрограммах - не менее пяти секунд. Такому предупреждению, согласно закону, должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, - не менее 7% рекламной площади.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Госдума в первом чтении приняла проект, нацеленный на борьбу с игроманией
28 октября 2025, 15:13
 
