В Госдуме предложили расширить медобследование женщин после родов
В Госдуме предложили расширить медобследование женщин после родов
В Госдуме предложили расширить медобследование женщин после родов
11.02.2026
2026-02-11T10:34:00+03:00
2026-02-11T10:34:00+03:00
2026-02-11T10:34:00+03:00
общество
госдума рф
россия
здоровье - общество
В Госдуме предложили расширить медобследование женщин после родов
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили проводить дополнительное расширенное медицинское обследование женщин после родов.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем необходимым устранить данный пробел и утвердить механизм организации двух дополнительных профилактических осмотров женщин после родов – ориентировочно на 3-м и на 12-м месяце…Комплекс обследований на этих приёмах следует расширить за счёт измерения артериального давления, оценки уровня гемоглобина и глюкозы, скрининга депрессии и других показателей по рекомендации Минздрава", - сказано в документе.
Парламентарии добавили, что такие осмотры могли бы проводиться в женской консультации или поликлинике по месту жительства пациентки с привлечением участковых специалистов.
По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит своевременно выявлять скрытые патологии и проводить лечение до развития тяжёлых осложнений. Кроме того, по их словам, укрепление здоровья женщины в первый год после родов положительно скажется на развитии ребёнка.
Депутаты напомнили, что сейчас после выписки помощь ограничивается в основном плановым визитом к акушеру-гинекологу в первые 1–2 месяца, а отдельных нормативов на обследования на 3 или 12 месяцев после родов законодательно не установлено. Они также добавили, что в законодательной практике отсутствуют программы скрининга женщин в этот период, в отличие от регулярных осмотров детей и беременных.