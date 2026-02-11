В Госдуме предложили расширить медобследование женщин после родов

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили проводить дополнительное расширенное медицинское обследование женщин после родов.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем необходимым устранить данный пробел и утвердить механизм организации двух дополнительных профилактических осмотров женщин после родов – ориентировочно на 3-м и на 12-м месяце…Комплекс обследований на этих приёмах следует расширить за счёт измерения артериального давления, оценки уровня гемоглобина и глюкозы, скрининга депрессии и других показателей по рекомендации Минздрава", - сказано в документе.

Парламентарии добавили, что такие осмотры могли бы проводиться в женской консультации или поликлинике по месту жительства пациентки с привлечением участковых специалистов.

По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит своевременно выявлять скрытые патологии и проводить лечение до развития тяжёлых осложнений. Кроме того, по их словам, укрепление здоровья женщины в первый год после родов положительно скажется на развитии ребёнка.