Путин присвоил космонавту Горбунову звание Героя России
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя РФ космонавту Александру Горбунову за мужество и героизм при полете в составе экипажа МКС, соответствующий РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:28:00+03:00
2026-02-11T15:28:00+03:00
2026-02-11T15:41:00+03:00
россия
общество
владимир путин
