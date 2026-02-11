Рейтинг@Mail.ru
15:28 11.02.2026 (обновлено: 15:41 11.02.2026)
Путин присвоил космонавту Горбунову звание Героя России
Путин присвоил космонавту Горбунову звание Героя России
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя РФ космонавту Александру Горбунову за мужество и героизм при полете в составе экипажа МКС, соответствующий РИА Новости, 11.02.2026
2026
Новости
Путин присвоил космонавту Горбунову звание Героя России

Путин за мужество и героизм присвоил звание Героя России космонавту Горбунову

© Фото : Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.ГагаринаКосмонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов
Космонавт Роскосмоса Александр Горбунов - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина
Космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя РФ космонавту Александру Горбунову за мужество и героизм при полете в составе экипажа МКС, соответствующий указ размещен на сайте официального публикования правовых актов.
"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Горбунову Александру Владимировичу", - сообщается в документе.
Также Горбунову присвоено почетное звание летчик-космонавт Российской Федерации.
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с космодрома во Флориде - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Запуск Crew Dragon с российским космонавтом перенесли из-за погоды
10 февраля, 17:00
 
