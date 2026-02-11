Рейтинг@Mail.ru
15:59 11.02.2026
Путин наградил главу НМИЦ хирургии имени Вишневского орденом II степени
Путин наградил главу НМИЦ хирургии имени Вишневского орденом II степени
2026
Путин наградил главу НМИЦ хирургии имени Вишневского орденом II степени

Главу НМИЦ хирургии имени Вишневского Амирана наградили орденом II степени

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Амиран Ревишвили награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"За большой вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Ревишвили Амирана Шотаевича - генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского", город Москва", - говорится в документе.
Пострадавший в курском приграничье оператор ВГТРК Сергей Солдатов после операции - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
