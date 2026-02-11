https://ria.ru/20260211/glava-2073680086.html
Путин наградил главу НМИЦ хирургии имени Вишневского орденом II степени
Путин наградил главу НМИЦ хирургии имени Вишневского орденом II степени
Путин наградил главу НМИЦ хирургии имени Вишневского орденом II степени
Глава НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Амиран Ревишвили награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ президента РФ...
Путин наградил главу НМИЦ хирургии имени Вишневского орденом II степени
Главу НМИЦ хирургии имени Вишневского Амирана наградили орденом II степени