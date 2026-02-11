В Белгородской области семь мирных жителей пострадали при атаках ВСУ

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Семь мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали при атаках со стороны ВСУ в Белгородской области, сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков.

« "При атаках со стороны ВСУ пострадали семь мирных жителей", - сообщил Гладков в своем канале на платформе Max.

По его данным, в селе Севрюково Белгородского округа в результате ракетного обстрела пострадала девочка четырёх лет, получившая слепое осколочное ранение спины, ее транспортируют в детскую областную клиническую больницу.

​​​​​​​​​​​Также, по словам Гладкова, за медицинской помощью обратилась женщина, которая получила баротравму в результате детонации беспилотника в посёлке Дубовое Белгородского округа. Она была отпущена на амбулаторное лечение.

"В селе Головино Белгородского округа от удара беспилотника пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали баротравму. Помощь оказана, от госпитализации отказался. В городскую больницу №2 Белгорода госпитализирован мужчина с минно-взрывной травмой в результате детонации беспилотника рядом с многоквартирным домом в Белгороде", - сообщил губернатор.