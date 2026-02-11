Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области семь мирных жителей пострадали при атаках ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:24 11.02.2026 (обновлено: 22:35 11.02.2026)
В Белгородской области семь мирных жителей пострадали при атаках ВСУ
В Белгородской области семь мирных жителей пострадали при атаках ВСУ - РИА Новости, 11.02.2026
В Белгородской области семь мирных жителей пострадали при атаках ВСУ
Семь мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали при атаках со стороны ВСУ в Белгородской области, сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.02.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564415303_0:286:3131:2047_1920x0_80_0_0_ae371499d5ea5c60b652f0af335657ef.jpg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564415303_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b131c7109de79705b4996ad086af9761.jpg
В Белгородской области семь мирных жителей пострадали при атаках ВСУ

Гладков: 7 мирных жителей пострадали при атаках со стороны ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Семь мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали при атаках со стороны ВСУ в Белгородской области, сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков.
"При атаках со стороны ВСУ пострадали семь мирных жителей", - сообщил Гладков в своем канале на платформе Max.

По его данным, в селе Севрюково Белгородского округа в результате ракетного обстрела пострадала девочка четырёх лет, получившая слепое осколочное ранение спины, ее транспортируют в детскую областную клиническую больницу.
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 11 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два человека
Вчера, 17:48
​​​​​​​​​​​Также, по словам Гладкова, за медицинской помощью обратилась женщина, которая получила баротравму в результате детонации беспилотника в посёлке Дубовое Белгородского округа. Она была отпущена на амбулаторное лечение.
"В селе Головино Белгородского округа от удара беспилотника пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали баротравму. Помощь оказана, от госпитализации отказался. В городскую больницу №2 Белгорода госпитализирован мужчина с минно-взрывной травмой в результате детонации беспилотника рядом с многоквартирным домом в Белгороде", - сообщил губернатор.
Кроме того, в селе Волчья Александровка Волоконовского округа трое мужчин получили баротравмы в результате атаки дрона на автомобиль, пострадавшие самостоятельно обратились в Волоконовскую ЦРБ, где им оказана необходимая помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
