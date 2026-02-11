Еще два дела возбудили в ХМАО, где школьник пришел в гимназию с топором

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Еще два уголовных дела возбудили в Ханты-Мансийском автономном округе, где школьник пришел с топором, пневматическим пистолетом и ножом в гимназию Советского, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
"Для всестороннего установления обстоятельств произошедшего возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", – сказали в ведомстве.
Будет проверена деятельность охранной организации, дана правая оценка действиям ее работников в части обеспечения пропускного режима, отметили в управлении.
"Кроме того, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц образовательного учреждения в части организации работы по обеспечению безопасности обучающихся при нахождении их в образовательном учреждении", – уточнили в СУСК.
В понедельник 14-летний ученик пришел в школу в Советском с топором, ножом и пневматическим пистолетом в рюкзаке, чтобы отомстить обидчикам. Семиклассника задержали, никто не пострадал. Следователи возбудили уголовное дело о приготовлении к убийству. В среду суд отправил под домашний арест подростка, ему уже предъявили обвинение.
