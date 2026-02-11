Еще два дела возбудили в ХМАО, где школьник пришел в гимназию с топором

Будет проверена деятельность охранной организации, дана правая оценка действиям ее работников в части обеспечения пропускного режима, отметили в управлении.

"Кроме того, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц образовательного учреждения в части организации работы по обеспечению безопасности обучающихся при нахождении их в образовательном учреждении", – уточнили в СУСК.