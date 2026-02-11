Рейтинг@Mail.ru
В администрации президента назвали отличия отечественных героев от западных - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:41 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/geroi-2073755654.html
В администрации президента назвали отличия отечественных героев от западных
В администрации президента назвали отличия отечественных героев от западных - РИА Новости, 11.02.2026
В администрации президента назвали отличия отечественных героев от западных
Герой отечественных фильмов готов к самопожертвованию и преодолевает трудности, а западный герой - это супергерой, случайно получивший способности, считает... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T19:41:00+03:00
2026-02-11T19:41:00+03:00
культура
россия
москва
александр журавский
президентский фонд культурных инициатив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073754975_0:56:3047:1770_1920x0_80_0_0_10cef469242fb78ce00e28cd45d8beba.jpg
https://ria.ru/20250906/rossija-2040162064.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073754975_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e11135eabd99c4765f46cc683c27df53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, александр журавский, президентский фонд культурных инициатив
Культура, Россия, Москва, Александр Журавский, Президентский фонд культурных инициатив
В администрации президента назвали отличия отечественных героев от западных

Журавский: российский герой готов к самопожертвованию и преодолевает трудности

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗаместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский
Заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Герой отечественных фильмов готов к самопожертвованию и преодолевает трудности, а западный герой - это супергерой, случайно получивший способности, считает заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.
В среду в Москве на площадке Национального центра "Россия" проходит форум в рамках кинопремии "Герои большой страны".
"Западный герой отличается от российского тем, что западный герой преимущественно - это все-таки супергерой. Это герой, который обладает каким-то качеством, не выстраданным, не полученным в результате удара и преодоления, а полученный либо по наследству, либо от природы, либо от инопланетян и так далее. А наш герой все-таки - это живой человек, который обладает ценностями самопожертвования, который делает сложные выборы, преодолевает сложности", - сказал Журавский журналистам.
Кинопремия "Герои большой страны" учреждена Фондом развития культуры и кинематографии "Страна" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в 2021 году. С тех пор она раз в два года отмечает проекты, которые показывают сильные человеческие истории, поднимают важные ценностные вопросы и создают образы героев-современников. В этом году на кинопремию были заявлены 532 проекта. В шорт-лист по критериям "индустриального качества" и "17 ценностей — образ героя" вошли 55 фильмов и сериалов.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Россия предложит альтернативу голливудским ценностям, заявил Мединский
6 сентября 2025, 11:46
 
КультураРоссияМоскваАлександр ЖуравскийПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала