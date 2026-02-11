В администрации президента назвали отличия отечественных героев от западных

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Герой отечественных фильмов готов к самопожертвованию и преодолевает трудности, а западный герой - это супергерой, случайно получивший способности, считает заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.
В среду в Москве на площадке Национального центра "Россия" проходит форум в рамках кинопремии "Герои большой страны".
"Западный герой отличается от российского тем, что западный герой преимущественно - это все-таки супергерой. Это герой, который обладает каким-то качеством, не выстраданным, не полученным в результате удара и преодоления, а полученный либо по наследству, либо от природы, либо от инопланетян и так далее. А наш герой все-таки - это живой человек, который обладает ценностями самопожертвования, который делает сложные выборы, преодолевает сложности", - сказал Журавский журналистам.
Кинопремия "Герои большой страны" учреждена Фондом развития культуры и кинематографии "Страна" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в 2021 году. С тех пор она раз в два года отмечает проекты, которые показывают сильные человеческие истории, поднимают важные ценностные вопросы и создают образы героев-современников. В этом году на кинопремию были заявлены 532 проекта. В шорт-лист по критериям "индустриального качества" и "17 ценностей — образ героя" вошли 55 фильмов и сериалов.
