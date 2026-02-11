В администрации президента назвали отличия отечественных героев от западных

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Герой отечественных фильмов готов к самопожертвованию и преодолевает трудности, а западный герой - это супергерой, случайно получивший способности, считает заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.