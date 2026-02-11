Названы потери Германии после отказа от российской нефти

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Отказ от российского черного золота сделал импортную нефть более дорогой для Германии - в результате за четыре года страна переплатила за топливо почти 40 миллиардов евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.

Еще в январе-ноябре 2021 года Германия закупала нефть по 55,2 евро за баррель, однако в последующие годы ужесточения санкционного давления на Россию цены поползли вверх: за аналогичный период 2022 года цена выросла уже до 90,5 евро за баррель, в 2023 году Берлин импортировал нефть по 77,5 евро, в 2024 году- по 75,5 евро, а в прошлом году - по 63,7 евро за баррель.

При этом импорт нефти в первый год жестких антироссийских санкций показал заметную положительную динамику: за 11 месяцев 2022 года он составил 502,1 миллиона баррелей против 445 миллионов за аналогичный период предшествующего года. В 2023 он несколько снизился - до 417,9 миллиона баррелей, в 2024 году - снова подрос, составив 451,9 миллиона баррелей, а за 11 месяцев прошлого года просел до 425,5 миллиона баррелей.

В результате на фоне подорожания для Германии импортной нефти упущенная выгода по итогам неполного 2025 года составила 3,6 миллиарда евро, а за 2022-2024 годы - 36,2 миллиарда. В целом с начала введения антироссийских санкций Германия переплатила 39,8 миллиарда евро.

"Отказываясь от российской нефти, Германия в первую очередь потеряла доступ к относительно дешёвым трубопроводным поставкам, что в 2022–2023 годах, сразу после введения санкций ЕС и прекращения импорта российской нефти, привело к росту издержек для промышленности, транспорта и энергетики", - рассказал РИА Новости аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства " Эксперт РА " Кирилл Лысенко.