Названы потери Германии после отказа от российской нефти - РИА Новости, 11.02.2026
06:18 11.02.2026
Названы потери Германии после отказа от российской нефти
Отказ от российского черного золота сделал импортную нефть более дорогой для Германии - в результате за четыре года страна переплатила за топливо почти 40 миллиардов евро
экономика, германия, россия, берлин (город), евросоюз, евростат, эксперт ра
Экономика, Германия, Россия, Берлин (город), Евросоюз, Евростат, Эксперт РА
Названы потери Германии после отказа от российской нефти

РИА Новости: отказ от российской нефти обошелся Германии в 40 миллиардов евро

Флаг Германии
Флаг Германии. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Отказ от российского черного золота сделал импортную нефть более дорогой для Германии - в результате за четыре года страна переплатила за топливо почти 40 миллиардов евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Еще в январе-ноябре 2021 года Германия закупала нефть по 55,2 евро за баррель, однако в последующие годы ужесточения санкционного давления на Россию цены поползли вверх: за аналогичный период 2022 года цена выросла уже до 90,5 евро за баррель, в 2023 году Берлин импортировал нефть по 77,5 евро, в 2024 году- по 75,5 евро, а в прошлом году - по 63,7 евро за баррель.
В МИД оценили потери ЕС от свертывания экономических связей с Россией
В МИД оценили потери ЕС от свертывания экономических связей с Россией
30 января, 16:10
При этом импорт нефти в первый год жестких антироссийских санкций показал заметную положительную динамику: за 11 месяцев 2022 года он составил 502,1 миллиона баррелей против 445 миллионов за аналогичный период предшествующего года. В 2023 он несколько снизился - до 417,9 миллиона баррелей, в 2024 году - снова подрос, составив 451,9 миллиона баррелей, а за 11 месяцев прошлого года просел до 425,5 миллиона баррелей.
В результате на фоне подорожания для Германии импортной нефти упущенная выгода по итогам неполного 2025 года составила 3,6 миллиарда евро, а за 2022-2024 годы - 36,2 миллиарда. В целом с начала введения антироссийских санкций Германия переплатила 39,8 миллиарда евро.
"Отказываясь от российской нефти, Германия в первую очередь потеряла доступ к относительно дешёвым трубопроводным поставкам, что в 2022–2023 годах, сразу после введения санкций ЕС и прекращения импорта российской нефти, привело к росту издержек для промышленности, транспорта и энергетики", - рассказал РИА Новости аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко.
При этом ЕС планирует в перспективе полностью отказаться от российского топлива. Так, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что Европейская комиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.
Названы потери ЕС от санкций против России
Названы потери ЕС от санкций против России
9 января, 07:16
 
ЭкономикаГерманияРоссияБерлин (город)ЕвросоюзЕвростатЭксперт РА
 
 
