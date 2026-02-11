Рейтинг@Mail.ru
15:23 11.02.2026 (обновлено: 15:25 11.02.2026)
Госдума приняла в I чтении проект о реструктуризации долгов физлиц
Госдума приняла в I чтении проект о реструктуризации долгов физлиц

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении процедуры комплексного урегулирования задолженности физлиц по потребительским кредитам и займам, позволяющей одновременно реструктурировать их долги в разных банках и микрофинансовых организациях (МФО).
Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Он устанавливает единый обязательный порядок досудебного урегулирования задолженности заемщика – физлица по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с двумя и более кредиторами.
Процедура комплексного урегулирования задолженности дает возможность должнику, допустившему просрочку, согласовать индивидуальный план реструктуризации долгов сразу со всеми кредиторами. В результате человек по договоренности с кредитором сможет изменить условия обслуживания кредитов, получить отсрочку или даже частично списать долг, пояснял Аксаков.
При возникновении просрочки кредитор до направления требования о досрочном возврате займа будет обязан уведомить должника о его праве на комплексное урегулирование долгов на сумму от 25 тысяч рублей. При этом долг не должен находиться в стадии взыскания, а должник – проходить процедуру банкротства.
С момента получения заявления от должника кредитор становится организатором процедуры и направляет в бюро кредитных историй (БКИ) информацию о ее запуске. В свою очередь БКИ информирует других кредиторов. Далее кредиторы будут принимать решения о согласии или отказе внести изменения в кредитный договор.
При этом гражданин-заемщик сможет обратиться к финансовому уполномоченному с заявлением о проверке процедуры комплексного урегулирования задолженности. В случае выявления нарушений со стороны организатора этой процедуры или кредиторов заемщика финомбудсмен уведомит их о необходимости провести ее повторно. До завершения этой процедуры кредитор не сможет принудительно взыскивать долг.
Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин отметил, что некоторые банки, сотрудничающие между собой, уже применяют механизм комплексного урегулирования задолженности. "Законопроект объединяет разрозненные практики и создает единый, понятный механизм для комплексного урегулирования кредитной задолженности. Это позволило бы разработать унифицированный и эффективный механизм, учитывающий интересы всех кредиторов и обеспечивающий максимально справедливые условия для выполнения заемщиком всех кредитных обязательств одновременно", - сказал депутат журналистам.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Аналитики объяснили, чем грозит запрет МФО в России
17 января, 15:02
 
Госдума РФАнатолий АксаковЭкономикаАлексей Говырин
 
 
