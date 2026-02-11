Депутат Госдумы назвал лучшую гарантию безопасности для Украины

"В противном случае, эти документы заведомо мертвы. Киевский режим пишет то, что ему хочется, и, видимо, считает, что все должны этому подчиниться. Но мир возможен только в том случае, когда Россия будет жить спокойно, а значит получит гарантии своей национальной безопасности. Как только в Киеве поймут и осознают эту простую, но стратегическую для нас истину, наступление мира будет не за горами", - добавил депутат.