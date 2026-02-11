https://ria.ru/20260211/garantii-2073543651.html
Депутат Госдумы назвал лучшую гарантию безопасности для Украины
россия, украина, киев, владимир зеленский, дмитрий белик, госдума рф
Депутат Госдумы назвал лучшую гарантию безопасности для Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Лучшей гарантией безопасности для Украины станет отсутствие угроз национальной безопасности России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее Владимир Зеленский
заявил в своих соцсетях, что документы по надежным гарантиям безопасности для Украины
готовы, и назвал их единственной реальной основой для мира.
"Лучшая гарантия для Киева
- это отсутствие угроз национальной безопасности России
. Как только исчезнут угрозы для безопасности России, конфликт прекратится", - сказал Белик
.
По его словам, любые документы о гарантиях безопасности Украины должны согласоваться с Россией.
"В противном случае, эти документы заведомо мертвы. Киевский режим пишет то, что ему хочется, и, видимо, считает, что все должны этому подчиниться. Но мир возможен только в том случае, когда Россия будет жить спокойно, а значит получит гарантии своей национальной безопасности. Как только в Киеве поймут и осознают эту простую, но стратегическую для нас истину, наступление мира будет не за горами", - добавил депутат.