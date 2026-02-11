https://ria.ru/20260211/ft-2073568269.html
FT: Украина начала планировать проведение президентских выборов
FT: Украина начала планировать проведение президентских выборов - РИА Новости, 11.02.2026
FT: Украина начала планировать проведение президентских выборов
Украина начала планировать проведение президентских выборов вместе с референдумом по мирному соглашению после требования США провести оба голосования до 15 мая, РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T08:15:00+03:00
2026-02-11T08:15:00+03:00
2026-02-11T08:20:00+03:00
в мире
украина
сша
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c054ae5f6daada0947f2431f42d3b62c.jpg
https://ria.ru/20260211/kredit-2073477973.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21df0e43d5ad931f12fefee015c814ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Мирный план США по Украине
FT: Украина начала планировать проведение президентских выборов
FT: Украина начала планировать президентские выборы после требования США