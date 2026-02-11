Рейтинг@Mail.ru
08:15 11.02.2026 (обновлено: 08:20 11.02.2026)
FT: Украина начала планировать проведение президентских выборов
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Украина начала планировать проведение президентских выборов вместе с референдумом по мирному соглашению после требования США провести оба голосования до 15 мая, утверждает британская газета Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников и другие источники.
"Украина начала планировать президентские выборы вместе с референдумом по любому мирному соглашению с Россией после того, как администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа потребовала от Киева провести оба голосования к 15 мая, иначе он рискует лишиться предложенных США гарантий безопасности", - сообщает издание.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Дали заднюю. ЕС в последний момент изменил решение по Украине
