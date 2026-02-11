ФРГ одобрило назначение новых послов в нескольких странах, сообщило Reuters

БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Правительство ФРГ одобрило назначение новых послов в нескольких странах, включая Россию, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в кабмине.
"В среду кабинет министров одобрил кадровые изменения в министерстве иностранных дел", - говорится в материале.
По информации агентства, в частности было принято решение о смене немецкого посла в России Александра Ламбсдорфа на нынешнего главу германского дипломатического представительства в Мехико Клеменса фон Гётце. Ламбсдорф станет, в свою очередь, немецким послом в Израиле, сменив на этой должности уходящего в отставку по возрасту Штеффена Зайберта, подтвердил собеседник агентства.
Новым послом ФРГ в Китае решено назначить Филиппа Аккерманн, до этого работавшего в Индии. Он станет преемником нынешнего немецкого посла в Китае Патриции Флор, которая возглавит в скором времени дипломатическое представительство Германии в Бразилии. Представлять ФРГ в качестве посла в Индии будет Джаспер Вик, который в настоящее время руководит политическим департаментом минобороны ФРГ, пишет Рейтер.
Ранее журнал Spiegel сообщал, что плановые ротации немецких послов в семи странах пройдут по предложению министра иностранных дел ФРГ Йоханна Вадефуля летом этого года.
