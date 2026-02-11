Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии дерзко высказались после провокационного шага против России - РИА Новости, 11.02.2026
22:34 11.02.2026
В Финляндии дерзко высказались после провокационного шага против России
В Финляндии дерзко высказались после провокационного шага против России
В Финляндии дерзко высказались после провокационного шага против России

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Евросоюз вместо выделения Украине многомиллиардного кредита мог бы вернуть России замороженные активы в рамках мирного урегулирования, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"ЕС мог бы предложить России вернуть замороженные активы в качестве меры деэскалации в рамках подготовки к мирным переговорам по прекращению войны. Вместо этого он заявляет о "праве использовать российские активы в будущем на благо Украины". <…> ЕС мог бы получить место за столом переговоров, но ничего подобного не выйдет. Он продолжает ту же стратегию провала", — высказался он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Мы не против". Орбан внезапно высказался о принятии Украины в ЕС
Вчера, 20:40
По словам политика, нет никаких сомнений в том, что выбранное Европой решение, наоборот, "принесет еще больше страданий украинскому народу и экономический кризис европейцам".
В среду Европейский парламент одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Голосование ЕП стало последним необходимым этапом для окончательного утверждения этого кредита. Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.
Россия не раз называла заморозку ее активов на Западе воровством.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Решил уехать". Произошедшее с Зеленским обескуражило британцев
Вчера, 15:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвропаЕвросоюзЗамороженные российские активы
 
 
