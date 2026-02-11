В Словакии оценили идею участия ЕС в переговорах по Украине

БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Участие представителей Европейского союза в переговорах по Украине мешало бы мирному урегулированию, таким мнением поделился с РИА Новости глава словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота.

"О чем бы смогли договориться подстрекатели войны, кроме ее продолжения? Их участие в переговорах скорее было бы направлено только на саботирование каких-либо мирных соглашений", - сказал Слота агентству.