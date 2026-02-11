https://ria.ru/20260211/evrosoyuz-2073596495.html
В Словакии оценили идею участия ЕС в переговорах по Украине
В Словакии оценили идею участия ЕС в переговорах по Украине - РИА Новости, 11.02.2026
В Словакии оценили идею участия ЕС в переговорах по Украине
Участие представителей Европейского союза в переговорах по Украине мешало бы мирному урегулированию, таким мнением поделился с РИА Новости глава словацкой... РИА Новости, 11.02.2026
В Словакии оценили идею участия ЕС в переговорах по Украине
БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Участие представителей Европейского союза в переговорах по Украине мешало бы мирному урегулированию, таким мнением поделился с РИА Новости глава словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота.
Ранее издание Politico сообщало, что ряд европейских стран, включая Францию
и Италию
, выступают за создание должности переговорщика, который представлял бы Евросоюз на переговорах по Украине
.
"О чем бы смогли договориться подстрекатели войны, кроме ее продолжения? Их участие в переговорах скорее было бы направлено только на саботирование каких-либо мирных соглашений", - сказал Слота агентству.
Он подчеркнул, что для завершения конфликта "было бы достаточно прекратить военную помощь киевскому режиму", которую оказывает Запад.