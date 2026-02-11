Рейтинг@Mail.ru
В Словакии оценили идею участия ЕС в переговорах по Украине
10:49 11.02.2026 (обновлено: 11:23 11.02.2026)
В Словакии оценили идею участия ЕС в переговорах по Украине
В Словакии оценили идею участия ЕС в переговорах по Украине - РИА Новости, 11.02.2026
В Словакии оценили идею участия ЕС в переговорах по Украине
Участие представителей Европейского союза в переговорах по Украине мешало бы мирному урегулированию, таким мнением поделился с РИА Новости глава словацкой... РИА Новости, 11.02.2026
В Словакии оценили идею участия ЕС в переговорах по Украине

Слота: участие ЕС в переговорах по Украине мешало бы урегулированию

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Участие представителей Европейского союза в переговорах по Украине мешало бы мирному урегулированию, таким мнением поделился с РИА Новости глава словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота.
Ранее издание Politico сообщало, что ряд европейских стран, включая Францию и Италию, выступают за создание должности переговорщика, который представлял бы Евросоюз на переговорах по Украине.
"О чем бы смогли договориться подстрекатели войны, кроме ее продолжения? Их участие в переговорах скорее было бы направлено только на саботирование каких-либо мирных соглашений", - сказал Слота агентству.
Он подчеркнул, что для завершения конфликта "было бы достаточно прекратить военную помощь киевскому режиму", которую оказывает Запад.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров назвал новые варианты сделки по Украине "изнасилованием" версии США
Вчера, 07:15
 
