СМИ: Рада проголосовала за принудительную эвакуацию детей с мест боев

https://ria.ru/20260211/evakuatsiya-2073542453.html
Верховная рада Украины проголосовала за принудительную эвакуацию детей с территорий активных боевых действий без согласия родителей, сообщает украинское издание РИА Новости, 11.02.2026
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины проголосовала за принудительную эвакуацию детей с территорий активных боевых действий без согласия родителей, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на МВД Украины.
"Рада проголосовала за принудительную эвакуацию детей с территорий активных боевых действий без согласия родителей, сообщил замглавы МВД Богдан Драпятый", - пишет издание.
Согласно новому закону, если родители отказываются от эвакуации детей, их забирает полиция, после чего передает органам опеки, добавляет издание.