СМИ: Рада проголосовала за принудительную эвакуацию детей с мест боев - РИА Новости, 11.02.2026
00:12 11.02.2026
СМИ: Рада проголосовала за принудительную эвакуацию детей с мест боев
Верховная рада Украины проголосовала за принудительную эвакуацию детей с территорий активных боевых действий без согласия родителей, сообщает украинское издание РИА Новости, 11.02.2026
украина, верховная рада украины, страна.ua
Украина, Верховная Рада Украины, Страна.ua
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины проголосовала за принудительную эвакуацию детей с территорий активных боевых действий без согласия родителей, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на МВД Украины.
"Рада проголосовала за принудительную эвакуацию детей с территорий активных боевых действий без согласия родителей, сообщил замглавы МВД Богдан Драпятый", - пишет издание.
Согласно новому закону, если родители отказываются от эвакуации детей, их забирает полиция, после чего передает органам опеки, добавляет издание.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Генсек НАТО в речи в Раде призвал готовиться к трудным решениям по Украине
УкраинаВерховная Рада УкраиныСтрана.ua
 
 
