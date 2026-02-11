Рейтинг@Mail.ru
Во Франции прокомментировали план по членству Украины в ЕС
15:27 11.02.2026
Во Франции прокомментировали план по членству Украины в ЕС
в мире, украина, венгрия, киев, флориан филиппо, виктор орбан, дмитрий песков, евросоюз, патриот, politico, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Флориан Филиппо, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Евросоюз, Патриот, Politico, Мирный план США по Украине
Во Франции прокомментировали план по членству Украины в ЕС

Политик Филиппо назвал план по членству Украины в ЕС безумием

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 фев – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал полным безумием план по частичному принятию Украины в состав Евросоюза в 2027 году, заявив, что это приведет к губительным для блока последствиям.
Газета Politico ранее сообщила, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что премьер Виктор Орбан может проиграть выборы в апреле.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Новый план Европы по Украине вызвал переполох на Западе
10 февраля, 11:06
"Полное безумие! ...Напомним, что Украина в ЕС – это смертельный для нас социальный и сельскохозяйственный демпинг, губительный для нас масштабный бюджетный трансферт и война, которая официально вступает в ЕС", - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
По словам политика, тот факт, что принять Украину в ЕС хотят в обход вето Венгрии, говорит о том, что Евросоюз - это ужасная тирания.
Ранее Орбан назвал план Евросоюза о частичном принятии Украины в ЕС в 2027 году в обход венгерского вето объявлением войны Венгрии.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Миллиарды, военные базы и миллион солдат: Европа даст Украине все
7 января, 08:00
 
