Во Франции прокомментировали план по членству Украины в ЕС

ПАРИЖ, 11 фев – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал полным безумием план по частичному принятию Украины в состав Евросоюза в 2027 году, заявив, что это приведет к губительным для блока последствиям.

Газета Politico ранее сообщила, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что премьер Виктор Орбан может проиграть выборы в апреле.

« "Полное безумие! ...Напомним, что Украина в ЕС – это смертельный для нас социальный и сельскохозяйственный демпинг, губительный для нас масштабный бюджетный трансферт и война, которая официально вступает в ЕС", - написал Филиппо на своей странице в соцсети X

По словам политика, тот факт, что принять Украину в ЕС хотят в обход вето Венгрии, говорит о том, что Евросоюз - это ужасная тирания.

Ранее Орбан назвал план Евросоюза о частичном принятии Украины в ЕС в 2027 году в обход венгерского вето объявлением войны Венгрии.