Во Франции прокомментировали план по членству Украины в ЕС

ПАРИЖ, 11 фев – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал полным безумием план по частичному принятию Украины в состав Евросоюза в 2027 году, заявив, что это приведет к губительным для блока последствиям.
Газета Politico ранее сообщила, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что премьер Виктор Орбан может проиграть выборы в апреле.
По словам политика, тот факт, что принять Украину в ЕС хотят в обход вето Венгрии, говорит о том, что Евросоюз - это ужасная тирания.
Ранее Орбан назвал план Евросоюза о частичном принятии Украины в ЕС в 2027 году в обход венгерского вето объявлением войны Венгрии.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.