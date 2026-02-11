https://ria.ru/20260211/es-2073642548.html
Запасы газа в ЕС упали до минимума за четыре года
Запасы газа в ЕС упали до минимума за четыре года - РИА Новости, 11.02.2026
Запасы газа в ЕС упали до минимума за четыре года
Запасы газа в подземных хранилищах в Евросоюзе в понедельник упали до минимума для этой даты с 2022 года, в двух странах показатель уже ниже 20%, следует из... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T13:38:00+03:00
2026-02-11T13:38:00+03:00
2026-02-11T13:39:00+03:00
в мире
нидерланды
хорватия
бельгия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876523_0:223:3120:1978_1920x0_80_0_0_9f69732c52f3b9906cd0bcd9d12e4d1a.jpg
https://ria.ru/20260207/gaz-2072869307.html
нидерланды
хорватия
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876523_389:0:3120:2048_1920x0_80_0_0_e6c2a968ee8a71b01f0cfde722d52275.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, хорватия, бельгия
В мире, Нидерланды, Хорватия, Бельгия
Запасы газа в ЕС упали до минимума за четыре года
РИА Новости: запасы газа в ЕС рухнули до минимума за четыре года