Лидеры ЕС готовятся к спорам на саммите, пишут СМИ
Лидеры ЕС в преддверии неофициального саммита уже готовятся к спорам по ключевым вопросам из-за давних разногласий между собой, пишет газета Politico. РИА Новости, 11.02.2026
Лидеры ЕС готовятся к спорам на саммите, пишут СМИ
