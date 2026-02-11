Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ЕС готовятся к спорам на саммите, пишут СМИ - РИА Новости, 11.02.2026
10:04 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/es-2073583687.html
Лидеры ЕС готовятся к спорам на саммите, пишут СМИ
Лидеры ЕС готовятся к спорам на саммите, пишут СМИ - РИА Новости, 11.02.2026
Лидеры ЕС готовятся к спорам на саммите, пишут СМИ
Лидеры ЕС в преддверии неофициального саммита уже готовятся к спорам по ключевым вопросам из-за давних разногласий между собой, пишет газета Politico. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T10:04:00+03:00
2026-02-11T10:04:00+03:00
в мире
европа
америка
дональд трамп
евросоюз
politico
https://ria.ru/20260206/evropa-2072575129.html
европа
америка
в мире, европа, америка, дональд трамп, евросоюз, politico
В мире, Европа, Америка, Дональд Трамп, Евросоюз, Politico
Лидеры ЕС готовятся к спорам на саммите, пишут СМИ

Politico: лидеры ЕС уже готовятся к спорам на саммите из-за давних разногласий

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лидеры ЕС в преддверии неофициального саммита уже готовятся к спорам по ключевым вопросам из-за давних разногласий между собой, пишет газета Politico.
"Лидеры ЕС готовятся к серьезным спорам по вопросам, начиная от совместных оборонных проектов и заканчивая экономическими реформами, поскольку стремление ослабить зависимость Европы от Америки Дональда Трампа обнажает глубокие разногласия между 27 странами блока", - пишет издание.
Отмечается, что в преддверии неофициальной встречи лидеров ЕС в четверг, столицы пообещали продемонстрировать единство и наметить путь к большей европейской автономии, однако видно, что этот единый фронт "уже трескается и вновь всплывают давние разногласия" по поводу того, как превратить амбиции в конкретные действия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Европа против Евросоюза: в Брюсселе знают, что делают
6 февраля, 08:00
 
В миреЕвропаАмерикаДональд ТрампЕвросоюзPolitico
 
 
