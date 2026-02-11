Рейтинг@Mail.ru
Психолог рассказала, как отказ от любимой еды вредит похудению - РИА Новости, 11.02.2026
05:33 11.02.2026
Психолог рассказала, как отказ от любимой еды вредит похудению
Психолог рассказала, как отказ от любимой еды вредит похудению - РИА Новости, 11.02.2026
Психолог рассказала, как отказ от любимой еды вредит похудению
Отказ от любимой еды при похудении может привести к обратному эффекту, поскольку ограничения вызывают сильный стресс, провоцирующий переедание, ухудшение... РИА Новости, 11.02.2026
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
общество, самгму
Общество, СамГМУ
Психолог рассказала, как отказ от любимой еды вредит похудению

РИА Новости: отказ от любимой еды вредит похудению из-за стресса

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Отказ от любимой еды при похудении может привести к обратному эффекту, поскольку ограничения вызывают сильный стресс, провоцирующий переедание, ухудшение настроения и общего состояния, рассказала РИА Новости директор Центра психологии СамГМУ, эксперт рынка НТИ "Хелснет" Елена Мазанкина.
"Отказ от любимой "вредной" пищи ради похудения может привести к обратному эффекту. Ограничения вызывают сильный стресс, который только провоцирует переедание. Резкий отказ от привычных продуктов может ухудшить ваше настроение и общее состояние", - обратила внимание Мазанкина.
При похудении важно разобраться с мотивацией, считает психолог. "Худеть ради чьих-то взглядов на пляже? Ваша главная ценность - это ваше здоровье и комфорт. Если вы прекрасно себя чувствуете в своем теле, то зачем насиловать его жесткими диетами?", - отмечает она.
Специалист также добавила, что цель похудеть к лету нереалистична из-за сроков. Чтобы сбросить вес без вреда для здоровья, нужно менять образ жизни постепенно. "Худеть к конкретному времени - это верный путь к разочарованию. Такие проекты обычно заканчиваются срывами и чувством вины. Гораздо продуктивнее сосредоточиться на долгосрочных изменениях в своих привычках", - считает психолог.
Однако, если все же есть желание что-то поменять в себе, то эксперт советует начать с малого. Вместо того, чтобы сразу садиться на строгую диету, лучше начать добавлять в рацион больше овощей, газировку заменить водой, сладости - фруктами. "Не обязательно сразу бежать в спортзал и изнурять себя тренировками. Начните с пеших прогулок или танцев дома под любимую музыку. Главное – двигаться в комфортном для вас темпе и получать удовольствие от процесса", - советует Мазанкина.
Кроме того, психолог подчеркнула, что не стоит слепо копировать диеты из интернета и гнаться за идеальной фигурой, как у блогера, поскольку то, что работает для одного человека, может не сработать для другого. Лучше обратиться к врачу или диетологу и получить индивидуальные рекомендации.
"Будьте добрее к себе. Не ругайте себя за каждый съеденный кусочек торта или пропущенную тренировку. ... Важно не зацикливаться на неудачах, а продолжать двигаться к своей цели постепенно и с любовью к себе. Ведь в конечном итоге самое важное - это ваше здоровье и хорошее самочувствие", - заключила Мазанкина.
