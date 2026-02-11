Психолог рассказала, как отказ от любимой еды вредит похудению

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Отказ от любимой еды при похудении может привести к обратному эффекту, поскольку ограничения вызывают сильный стресс, провоцирующий переедание, ухудшение настроения и общего состояния, рассказала РИА Новости директор Центра психологии СамГМУ, эксперт рынка НТИ "Хелснет" Елена Мазанкина.

"Отказ от любимой "вредной" пищи ради похудения может привести к обратному эффекту. Ограничения вызывают сильный стресс, который только провоцирует переедание. Резкий отказ от привычных продуктов может ухудшить ваше настроение и общее состояние", - обратила внимание Мазанкина.

При похудении важно разобраться с мотивацией, считает психолог. "Худеть ради чьих-то взглядов на пляже? Ваша главная ценность - это ваше здоровье и комфорт. Если вы прекрасно себя чувствуете в своем теле, то зачем насиловать его жесткими диетами?", - отмечает она.

Специалист также добавила, что цель похудеть к лету нереалистична из-за сроков. Чтобы сбросить вес без вреда для здоровья, нужно менять образ жизни постепенно. "Худеть к конкретному времени - это верный путь к разочарованию. Такие проекты обычно заканчиваются срывами и чувством вины. Гораздо продуктивнее сосредоточиться на долгосрочных изменениях в своих привычках", - считает психолог.

Однако, если все же есть желание что-то поменять в себе, то эксперт советует начать с малого. Вместо того, чтобы сразу садиться на строгую диету, лучше начать добавлять в рацион больше овощей, газировку заменить водой, сладости - фруктами. "Не обязательно сразу бежать в спортзал и изнурять себя тренировками. Начните с пеших прогулок или танцев дома под любимую музыку. Главное – двигаться в комфортном для вас темпе и получать удовольствие от процесса", - советует Мазанкина.

Кроме того, психолог подчеркнула, что не стоит слепо копировать диеты из интернета и гнаться за идеальной фигурой, как у блогера, поскольку то, что работает для одного человека, может не сработать для другого. Лучше обратиться к врачу или диетологу и получить индивидуальные рекомендации.