https://ria.ru/20260211/dyumin-2073606386.html
Дюмин призвал МЧС совершенствовать систему оповещения
Дюмин призвал МЧС совершенствовать систему оповещения - РИА Новости, 11.02.2026
Дюмин призвал МЧС совершенствовать систему оповещения
МЧС России должно продолжить совершенствовать систему оповещения при чрезвычайных ситуациях, в том числе внедрять технологии искусственного интеллекта, заявил... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T11:37:00+03:00
2026-02-11T11:37:00+03:00
2026-02-11T11:44:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
россия
алексей дюмин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931581341_0:152:2978:1827_1920x0_80_0_0_6ea4efa694d2ca6bfe337b936ea3bdd7.jpg
https://ria.ru/20260211/mchs-2073607379.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931581341_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4fad9e0e265b402a0665cfecd0c84f53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, россия, алексей дюмин
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Россия, Алексей Дюмин
Дюмин призвал МЧС совершенствовать систему оповещения
Дюмин призвал МЧС совершенствовать систему оповещения и внедрять технологии ИИ