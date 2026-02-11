Лаврова наградили медалью Госдумы

В свою очередь Лавров после награждения выразил благодарность и отметил, что это награда всему дипведомству.

"Это большая честь. Не хочу быть банальным, но это как раз тот случай, когда весь ход дискуссии сегодняшней подтвердил, что это награда всему коллективу министерства иностранных дел. Спасибо вам огромное", - сказал министр.