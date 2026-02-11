Рейтинг@Mail.ru
15:55 11.02.2026
Лаврова наградили медалью Госдумы
Лаврова наградили медалью Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову медаль Государственной Думы, передает корреспондент РИА новости. РИА Новости, 11.02.2026
Лаврова наградили медалью Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову медаль Государственной Думы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову медаль Государственной Думы
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову медаль Государственной Думы, передает корреспондент РИА новости.
Церемония вручения прошла после его выступления в ходе "правительственного часа".
Как отметил Володин, на Совете Госдумы "было принято единогласное решение" наградить главу российского МИД высшей государственной наградой Государственной Думы.
"Есть предложение, не откладывая, наградить и вручить медаль Государственной Думы Сергею Викторовичу Лаврову", - сказал Володин.
В свою очередь Лавров после награждения выразил благодарность и отметил, что это награда всему дипведомству.
"Это большая честь. Не хочу быть банальным, но это как раз тот случай, когда весь ход дискуссии сегодняшней подтвердил, что это награда всему коллективу министерства иностранных дел. Спасибо вам огромное", - сказал министр.
Заголовок открываемого материала