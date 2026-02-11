https://ria.ru/20260211/dtp-2073784197.html
Нетрезвый водитель устроил массовое ДТП в Чебоксарах
Нетрезвый водитель устроил массовое ДТП в Чебоксарах - РИА Новости, 11.02.2026
Нетрезвый водитель устроил массовое ДТП в Чебоксарах
Массовое ДТП с участием шести автомобилей и автобуса с пассажирами произошло в Чебоксарах по вине нетрезвого водителя, сообщает в среду МВД Чувашии.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Массовое ДТП с участием шести автомобилей и автобуса с пассажирами произошло в Чебоксарах по вине нетрезвого водителя, сообщает в среду МВД Чувашии.
ДТП произошло в среду рядом с торговым центром на проспекте Максима Горького
.
"По предварительным данным, водитель автомобиля SsangYong из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с движущейся впереди машиной, что вызвало попутное столкновение других транспортных средств, среди которых был и заполненный людьми автобус "Нефаз" 52-го маршрута. Предварительно, в аварии никто не пострадал, машины получили механические повреждения", - говорится в сообщении.
Как было установлено полицейскими в ходе освидетельствования, предполагаемый виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Иномарка 60-летнего уроженца Нижегородской области
отправлена на специализированную стоянку.