Нетрезвый водитель устроил массовое ДТП в Чебоксарах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Массовое ДТП с участием шести автомобилей и автобуса с пассажирами произошло в Чебоксарах по вине нетрезвого водителя, сообщает в среду МВД Чувашии.

"По предварительным данным, водитель автомобиля SsangYong из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с движущейся впереди машиной, что вызвало попутное столкновение других транспортных средств, среди которых был и заполненный людьми автобус "Нефаз" 52-го маршрута. Предварительно, в аварии никто не пострадал, машины получили механические повреждения", - говорится в сообщении.