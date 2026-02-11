Рейтинг@Mail.ru
Число погибших в ДТП с пьяными водителями снизилось в России в 2025 году - РИА Новости, 11.02.2026
17:51 11.02.2026
Число погибших в ДТП с пьяными водителями снизилось в России в 2025 году
Число погибших в ДТП с пьяными водителями снизилось в России в 2025 году - РИА Новости, 11.02.2026
Число погибших в ДТП с пьяными водителями снизилось в России в 2025 году
Число погибших в ДТП с пьяными водителями снизилось в России в 2025 году

В России сократилось число ДТП с пьяными водителями в 2025 году

© Фото : Госавтоинспекция МВД РоссииСотрудники ДПС
Сотрудники ДПС - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : Госавтоинспекция МВД России
Сотрудники ДПС
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Количество ДТП с участием нетрезвых водителей в стране в прошлом году снизилось на 4%, зафиксировано 11 028 автоаварий, в которых погибли 3 336 человек и 13 873 были ранены, сообщили в Госавтоинспекции МВД России.
Обе цифры в сравнении с 2024 годом также ниже – пострадавших меньше на 4,2%, а ДТП со смертельным исходом – на 4,9%.
Регистрация полиса ОСАГО - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Россияне жалуются Путину на пьяных водителей без ОСАГО
8 декабря 2025, 15:36
В прошлом году также было зафиксировано 2 360 ДТП с участием водителей, отказавшихся от медосвидетельствования. В этих авариях 135 человек погибли и 3 250 получили ранения. Все эти показатели также снизились относительно 2024 года на 4,8%, 2,9% и 5,2% соответственно.
"Снижение показателей аварийности с участием таких водителей отмечается в стране на протяжении последних нескольких лет", – подчеркнули в Госавтоинспекции МВД России.
В 2025 году до 45 тысяч рублей был увеличен штраф за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Лишиться водительского удостоверения при выявлении такого правонарушения можно на срок от 18 до 24 месяцев. При этом повторный отказ от медосвидетельствования или повторное нарушение влекут за собой уже уголовное преследование. Ведомство проводит комплексную работу по профилактике этого вида правонарушений, включая регулярные информационно-пропагандистские, профилактические и рейдовые мероприятия по выявлению пьяных водителей на дорогах, совершенствование методов медицинского освидетельствования, просветительскую работу с населением.
В Госавтоинспекции МВД России отметили, что за последний год значительно выросло количество сигналов от населения о правонарушениях на дорогах, связанных с управлением автомобилем в состоянии опьянения. Граждане сообщают о выявленных фактах, звоня на горячие линии ведомства или оставляя сообщения в чат-ботах Госавтоинспекции в мессенджерах и соцсетях, а также информируют сотрудников ближайшего экипажа ДПС.
Госавтоинспекции помогают не только отдельные граждане, но и организованные сообщества. В регионах страны авто и мотоклубы оказывают содействие автоинспекторам в выявлении пьяных водителей. Существует практика создания общественных патрулей, которые несут дежурство рядом с местами отдыха. К сотрудничеству привлекаются работники АЗС, владельцы, персонал кафе и ресторанов.
Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Новые дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Глава Росстандарта рассказал о новых дорожных знаках в России
4 января, 14:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
