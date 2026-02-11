Число погибших в ДТП с пьяными водителями снизилось в России в 2025 году

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Количество ДТП с участием нетрезвых водителей в стране в прошлом году снизилось на 4%, зафиксировано 11 028 автоаварий, в которых погибли 3 336 человек и 13 873 были ранены, сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

Обе цифры в сравнении с 2024 годом также ниже – пострадавших меньше на 4,2%, а ДТП со смертельным исходом – на 4,9%.

В прошлом году также было зафиксировано 2 360 ДТП с участием водителей, отказавшихся от медосвидетельствования. В этих авариях 135 человек погибли и 3 250 получили ранения. Все эти показатели также снизились относительно 2024 года на 4,8%, 2,9% и 5,2% соответственно.

"Снижение показателей аварийности с участием таких водителей отмечается в стране на протяжении последних нескольких лет", – подчеркнули в Госавтоинспекции МВД России.

В 2025 году до 45 тысяч рублей был увеличен штраф за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Лишиться водительского удостоверения при выявлении такого правонарушения можно на срок от 18 до 24 месяцев. При этом повторный отказ от медосвидетельствования или повторное нарушение влекут за собой уже уголовное преследование. Ведомство проводит комплексную работу по профилактике этого вида правонарушений, включая регулярные информационно-пропагандистские, профилактические и рейдовые мероприятия по выявлению пьяных водителей на дорогах, совершенствование методов медицинского освидетельствования, просветительскую работу с населением.

В Госавтоинспекции МВД России отметили, что за последний год значительно выросло количество сигналов от населения о правонарушениях на дорогах, связанных с управлением автомобилем в состоянии опьянения. Граждане сообщают о выявленных фактах, звоня на горячие линии ведомства или оставляя сообщения в чат-ботах Госавтоинспекции в мессенджерах и соцсетях, а также информируют сотрудников ближайшего экипажа ДПС.

Госавтоинспекции помогают не только отдельные граждане, но и организованные сообщества. В регионах страны авто и мотоклубы оказывают содействие автоинспекторам в выявлении пьяных водителей. Существует практика создания общественных патрулей, которые несут дежурство рядом с местами отдыха. К сотрудничеству привлекаются работники АЗС, владельцы, персонал кафе и ресторанов.