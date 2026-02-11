На севере Москвы Lexus протаранил 11 автомобилей

На месте ДТП с участием иномарки на Дмитровском шоссе в Москве

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Иномарка последовательно столкнулась с несколькими автомобилями на Дмитровском шоссе в Москве, ее водитель задержан, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В 9.33 в полицию поступило сообщение, что водитель иномарки совершил последовательное столкновение с несколькими автомобилями на Дмитровском шоссе.

« "Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали виновника ДТП. Причины своего поступка мужчина пояснить не смог, от прохождения медицинского освидетельствования отказался", - говорится в канале главка на платформе Max.

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, Lexus столкнулся с 11 автомобилями.