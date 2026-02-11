https://ria.ru/20260211/dtp-2073653339.html
На севере Москвы Lexus протаранил 11 автомобилей
На севере Москвы Lexus протаранил 11 автомобилей
В Москве на Дмитровском шоссе Lexus протаранил 11 автомобилей, водитель задержан
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Иномарка последовательно столкнулась с несколькими автомобилями на Дмитровском шоссе в Москве, ее водитель задержан, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В 9.33 в полицию поступило сообщение, что водитель иномарки совершил последовательное столкновение с несколькими автомобилями на Дмитровском шоссе.
«
"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали виновника ДТП. Причины своего поступка мужчина пояснить не смог, от прохождения медицинского освидетельствования отказался", - говорится в канале главка на платформе Max.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, Lexus столкнулся с 11 автомобилями.
На нарушителя составлены административные материалы за оставление места ДТП, отказ от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и движение по полосе для маршрутных транспортных средств, его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.