Рейтинг@Mail.ru
На севере Москвы Lexus протаранил 11 автомобилей - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 11.02.2026 (обновлено: 14:28 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/dtp-2073653339.html
На севере Москвы Lexus протаранил 11 автомобилей
На севере Москвы Lexus протаранил 11 автомобилей - РИА Новости, 11.02.2026
На севере Москвы Lexus протаранил 11 автомобилей
Иномарка последовательно столкнулась с несколькими автомобилями на Дмитровском шоссе в Москве, ее водитель задержан, сообщили в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T14:27:00+03:00
2026-02-11T14:28:00+03:00
авто
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073652571_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_fb4468c6ac0fe791a791a56a79f65529.jpg
https://ria.ru/20250319/moskva-2006005594.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073652571_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_daaf32b8724e45df4a7c40cd0167546c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Авто, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На севере Москвы Lexus протаранил 11 автомобилей

В Москве на Дмитровском шоссе Lexus протаранил 11 автомобилей, водитель задержан

© АГН "Москва" / Денис ВоронинНа месте ДТП с участием иномарки на Дмитровском шоссе в Москве
На месте ДТП с участием иномарки на Дмитровском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© АГН "Москва" / Денис Воронин
На месте ДТП с участием иномарки на Дмитровском шоссе в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Иномарка последовательно столкнулась с несколькими автомобилями на Дмитровском шоссе в Москве, ее водитель задержан, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В 9.33 в полицию поступило сообщение, что водитель иномарки совершил последовательное столкновение с несколькими автомобилями на Дмитровском шоссе.
© АГН "Москва" / Денис ВоронинНа месте ДТП с участием иномарки на Дмитровском шоссе в Москве
На месте ДТП с участием иномарки на Дмитровском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© АГН "Москва" / Денис Воронин
На месте ДТП с участием иномарки на Дмитровском шоссе в Москве
«

"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали виновника ДТП. Причины своего поступка мужчина пояснить не смог, от прохождения медицинского освидетельствования отказался", - говорится в канале главка на платформе Max.

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, Lexus столкнулся с 11 автомобилями.
На нарушителя составлены административные материалы за оставление места ДТП, отказ от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и движение по полосе для маршрутных транспортных средств, его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
Момент наезда на пешехода на дублере Щелковского шоссе на северо-востоке Москвы. Кадр записи видеорегистратора - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Москве водитель Lexus сбил пешехода у метро "Щелковская"
19 марта 2025, 16:32
 
АвтоМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала