В Курской области два человека пострадали при атаке дрона - РИА Новости, 11.02.2026
12:11 11.02.2026 (обновлено: 12:42 11.02.2026)
В Курской области два человека пострадали при атаке дрона
В Курской области два человека пострадали при атаке дрона - РИА Новости, 11.02.2026
В Курской области два человека пострадали при атаке дрона
Два человека ранены в результате атаки дрона ВСУ в курском Глушковском районе, они доставлены в областную больницу, сообщил губернатор Курской области Александр РИА Новости, 11.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
КУРСК, 11 фев - РИА Новости. Два человека ранены в результате атаки дрона ВСУ в курском Глушковском районе, они доставлены в областную больницу, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"В деревне Алексеевка Глушковского района в результате атаки дрона ранены два человека. Накануне вечером вражеский БПЛА нанёс удар по хозпостройкам, в результате чего 43-летний мужчина получил осколочное ранение правой ноги, у 49-летнего жителя травмы грудной клетки и обеих ног", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Уточняется, что оба находятся в состоянии средней степени тяжести.
"Они доставлены в Курскую областную больницу. Наши врачи окажут им необходимую помощь и сделают всё, чтобы поставить жителей приграничья на ноги", - добавил глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияКурская областьГлушковский районВооруженные силы Украины
 
 
