В Курской области два человека пострадали при атаке дрона

КУРСК, 11 фев - РИА Новости. Два человека ранены в результате атаки дрона ВСУ в курском Глушковском районе, они доставлены в областную больницу, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"В деревне Алексеевка Глушковского района в результате атаки дрона ранены два человека. Накануне вечером вражеский БПЛА нанёс удар по хозпостройкам, в результате чего 43-летний мужчина получил осколочное ранение правой ноги, у 49-летнего жителя травмы грудной клетки и обеих ног", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале

Уточняется, что оба находятся в состоянии средней степени тяжести.