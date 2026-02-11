https://ria.ru/20260211/dron-2073615733.html
В Курской области два человека пострадали при атаке дрона
Два человека ранены в результате атаки дрона ВСУ в курском Глушковском районе, они доставлены в областную больницу, сообщил губернатор Курской области Александр РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:11:00+03:00
2026-02-11T12:11:00+03:00
2026-02-11T12:42:00+03:00
происшествия
курская область
глушковский район
вооруженные силы украины
курская область
глушковский район
В Курской области два человека пострадали при атаке дрона
В Глушковском районе Курской области два человека пострадали при атаке дрона