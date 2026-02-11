МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Первый в этом году дождь ожидается в Москве в пятницу, может потеплеть до плюс 3 градусов, что соответствует температурным показателям марта, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.