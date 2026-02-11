Рейтинг@Mail.ru
Первый в этом году дождь ожидается в Москве в пятницу
23:57 11.02.2026 (обновлено: 00:05 12.02.2026)
Первый в этом году дождь ожидается в Москве в пятницу
Первый в этом году дождь ожидается в Москве в пятницу
общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Первый в этом году дождь ожидается в Москве в пятницу

РИА Новости: Тишковец заявил, что в пятницу в Москве пройдет первый за год дождь

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКурьер службы доставки в парке "Акведук" в Москве
Курьер службы доставки в парке Акведук в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Курьер службы доставки в парке "Акведук" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Первый в этом году дождь ожидается в Москве в пятницу, может потеплеть до плюс 3 градусов, что соответствует температурным показателям марта, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В пятницу, в зоне активного атмосферного фронта, осадки продолжатся, но преимущественно в виде мокрого снега и даже где-то вперемешку с первым дождем", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что в течение суток столбики термометров будут колебаться от 0 до плюс 3 градусов, что на 4-6 градусов теплее климатической нормы и соответствует многолетним показателям конца марта.
Верба - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна
10 февраля, 08:24
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
