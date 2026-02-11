https://ria.ru/20260211/dozhd-2073788680.html
Первый в этом году дождь ожидается в Москве в пятницу
Первый в этом году дождь ожидается в Москве в пятницу - РИА Новости, 12.02.2026
Первый в этом году дождь ожидается в Москве в пятницу
Первый в этом году дождь ожидается в Москве в пятницу, может потеплеть до плюс 3 градусов, что соответствует температурным показателям марта, сообщил РИА... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-11T23:57:00+03:00
2026-02-11T23:57:00+03:00
2026-02-12T00:05:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071928923_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_22636843938a0aa2706e8b3763e91602.jpg
https://ria.ru/20260210/moskva-2073357827.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071928923_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_7e3fa6d52e106915c0693a190cf61b0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Первый в этом году дождь ожидается в Москве в пятницу
РИА Новости: Тишковец заявил, что в пятницу в Москве пройдет первый за год дождь