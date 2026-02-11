Рейтинг@Mail.ru
Над Донецком прогремел взрыв - РИА Новости, 11.02.2026
14:02 11.02.2026
Над Донецком прогремел взрыв
В небе над Донецком прозвучал взрыв, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.02.2026
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, происшествия
Донецк, Происшествия
Город Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Город Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. В небе над Донецком прозвучал взрыв, передает корреспондент РИА Новости.
В интервале между 13.40 и 13.45 мск прозвучал мощный взрыв. Он был слышен в центральной и северной части Донецка.
