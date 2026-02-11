https://ria.ru/20260211/donetsk-2073647324.html
Над Донецком прогремел взрыв
Над Донецком прогремел взрыв
В небе над Донецком прозвучал взрыв, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.02.2026
В небе над Донецком прогремел мощный взрыв